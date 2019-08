Nadal avanza senza giocare: Kokkinakis si ritira. Zverev vince un'altra maratona contro Tiafoe

A. Zverev [6] b. F. Tiafoe 6-3 3-6 6-2 2-6 6-3

Non proprio una passeggiata i primi due turni dell'enfant prodige tedesco, Sasha Zverev. Sull'Arthur Ashe la testa di serie numero 6 del tabellone newyorchese esce vincitore dalla seconda maratona del suo torneo, dopo quella contro il moldavo Radu Albot. Il 22enne vince la battaglia contro l'americano Tiafoe al quinto set dopo 3 ore e 12 minuti. L'andamento speculare dei primi quattro set sono da imputare al rendimento altalenante di Sasha, giocatore con più talento in campo: 7 doppi falli (sono 55 in totale quelli accumulati durante l'estate americana), 53% alla prima di servizio nel secondo e quarto parziale. Il tedesco arriva più fresco all'epilogo, approfittando di 12 errori non forzati dell'americano. Per Tiafoe si tratta dell'ottava sconfitta al quinto set su nove in carriera. L'unica vittoria contro Seppi al terzo turno degli Australian Open di quest'anno. Ora il gigante di Amburgo attende il vincente tra il francese Paire e lo sloveno Bedene.

" E' stata una partita strana. Diciamo che nel secondo e nel quarto set ho fatto fatica ad ingranare, ed è per questo che siamo finiti al quinto. IN questi tornei niente è prevedibile, l'importante è passare il turno un passo alla volta. Il problema dei doppi falli è diventato un caso, è vero. Cercherò di gestirmi nelle prossime partite. "