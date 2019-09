Nadal: "Berrettini sta facendo progressi, non sarà un match facile"

" Berrettini sta avendo un grande anno, è in semifinale dopo aver vinto tanti buoni match. Che cosa puoi aspettarti delle semifinali di uno Slam? Non puoi aspettarti un avversario facile. Non puoi aspettarti un match facile "

Parola di Rafa Nadal, che dopo essersi sbarazzato in tre set di Diego Schwartzman ai quarti degli US Open ha parlato così del suo prossimo avversario, il 23enne romano. "Sta facendo molti progressi, picchia forte, l’ho visto giocare anche contro Monfils. Bravo - ha aggiunto il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, tornando poi al suo match - Fisicamente sto bene, è stato un giorno molto pesante, con tanta umidità, e io sudo parecchio. Per cui per me è stata particolarmente dura. Sono contento perché, malgrado qualche momento critico, tra la fine del secondo set e l’inizio del terzo, ne sono venuto fuori. Sono molto felice della vittoria”.