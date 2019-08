Naomi Osaka e Simona Halep debuttano col brivido del terzo set; la Muguruza è già fuori

La campionessa in carica degli US Open e quella uscente di Wimbledon non convincono all'esordio: Naomi Osaka è incerottata e cede un parziale alla russa Blinkova (6-4, 6-7, 6-2) mentre Simona Halep trema con la tennista di casa Nicole Gibbs prima di batterla 6-3, 3-6, 6-2.

La Defending Champion affronterà al secondo turno la polacca Magda Linette (6-3, 6-4 alla Sharma) mentre Simona Halep avrà la vincente di Townsend-Kozlova. Nessun problema per la sesta testa di serie di Petra Kvitova, che regola la connazionale ceca Allertova 6-2, 6-4 e avrà già Andrea Petkovic: 6-3, 6-4 alla Buzarnescu. Molto interessanti anche i secondi turni Cornet-Bencic (13) e Ostapenko-Riske: l'americana che, trascinata dal suo pubblico, elimina in rimonta Garbiñe Muguruza: 2-6, 6-1, 6-3 e spagnola sempre più in crisi.

Il sogno americano di Bianca Andreescu non è finito: canadese classe 2000 di chiare origini romene, vincitrice dei Premier di Indian Wells e Toronto e già numero 15 del ranking WTA, al suo debutto assoluto agli US Open, la tennista del momento batte la Volynets con un netto 6-2, 6-4. Avrà la veterana Kirsten Flipkens.