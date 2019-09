Order of play e programmazione tv del Day 10 degli US Open 2019

Il match del giorno

M. Berrettini (ITA) [24] vs G. Monfils (FRA) [13]

Un italiano che s'impone sul cemento è già da libri di storia, ma Matteo Berrettini cercherà di non fermarsi qui. Nessun precedente con il francese, semifinalista a New York tre anni fa e al Roland Garros una vita fa (nel 2008). Per il tennista romano è il primo quarto slam in carriera dopo i freschi ottavi di Wimbledon. Forza Matteo, siamo tutti con te!

Video - Che pallonetto di Berrettini! Il colpo più bello del match 00:56

Order of play Day 10: mercoledì 4 settembre 2019

Arthur Ashe Stadium dalle 18:00

B. Bencic (SUI) [13] vs D. Vekic (CRO) [23]

M. Berrettini (ITA) [24] vs G. Monfils (FRA) [13]

Arthur Ashe Stadium 01:00 am

B. Andreescu (CAN) [15] vs E. Mertens (BEL) [25]

D. Schwartzman (ARG) [20] vs R. Nadal (ESP) [2]

Matteo Berrettini - US Open 2019Getty Images

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi di Flushing Meadows in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli US Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio all’ultimo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Guarda gli US Open LIVE su Eurosport Player