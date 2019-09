Order of play e programmazione tv del Day 13 degli US Open 2019

Il match del giorno

A Flushing Meadows si elegge la campionessa degli US Open 2019. Serena Williams, dopo le tre finali perse a Wimbledon, US Open e ancora Wimbledon (contro Kerber, Osaka e Halep) vuole finalmente abbattere il tabù di Margaret Court. Sulla strada del fatidico 24esimo Slam è rimasta solo Bianca Andreescu che è nata nel 2000, un anno dopo il primo trionfo in un major dell'americana, proprio a New York. L'unico precedente è recente e sorride alla canadese: in finale a Toronto la statunitense si ritirò sotto 3-1 nel primo set.

Order of play Day 13: sabato 7 settembre 2019

Arthur Ashe Stadium 18:00

H. Chan (TPE) [1]/M. Venus (NZL) [1] vs B. Mattek-Sands (USA)/J. Murray (GBR) - Finale di doppio misto

Non prima delle 22:00

B. Andreescu (CAN) [15] vs S. Williams (USA) [8]

