Order of play e programmazione tv del Day 14 degli US Open 2019

D. Medvedev (RUS) [5] vs. R. Nadal (ESP) [2]

A Flushing Meadows si elegge il campione degli US Open 2019 per il singolare maschile. Rafael Nadal va a caccia del titolo slam n°19 della carriera, sarebbe il 5° qui a New York. Daniil Medvedev invece, alla prima finale slam di sempre, prova a diventare il primo tennista nella decade dei nati dopo il 1990 a vincere un major: una generazione soppiantata dai 3 fenomeni, che con il russo prova ancora una volta a detronizzare gli eroi contemporanei.

Video - I complimenti di Nadal a Berrettini: "Ha tutto, diventerà un grandissimo" 00:16

Order of play Day 14: domenica 8 settembre 2019

Arthur Ashe Stadium 19:00

V. Azarenka (BLR) [8] / A. Barty (AUS) [8] vs. E. Mertens (BEL) [4] / A. Sabalenka (BLR) [4] - Finale di doppio femminile

Non prima delle 22:00

Video - Nadal, la domanda di Scanagatta è troppo lunga: "Se mi dai la possibilità di rispondere..." 00:54

