Order of play e programmazione tv del Day 2 degli US Open 2019

Il match del giorno

John MILLMAN (AUS) vs. Rafael NADAL (SPA) [2]

E’ l’esordio di Rafa a questo US Open e arriva contro un giocatore tutt’altro che banale: John Millman infatti, nella passata edizione di questo torneo, fu in grado di spingersi fino ai quarti di finale strappando in quell’occasione un set a Djokovic ma soprattutto stendendo sul proprio cammino due come Fabio Fognini e Roger Federer. Occhio dunque alla prima di Nadal in questa edizione dello US Open, non a caso piatto forte ad aprire la serata dell’Arthur Ashe.

Video - US Open: Djokovic-Millman 6-3 6-4 6-4, gli highlights 03:10

Gli italiani in campo

Matteo Berrettini (ITA) [24] vs. Richard Gasquet (FRA)

Lorenzo Sonego (ITA) vs. Marcel Granollers (SPA)

Thomas Fabbiano vs. Dominic Thiem (AUT) [4]

Marco Cecchinato vs Henri Laaksonen

Video - Jannik Sinner, la scalata da record del 2001 che fa sognare il tennis italiano 01:10

Order of play Day 2: martedì 27 agosto 2019

Arthur Ashe Stadium dalle 18:00

Naomi Osaka {JPN)[1] vs. Anna Blinkova (RUS)

Thomas Fabbiano (ITA) vs. Dominic Thiem {AUT)[4]

Arthur Ashe Stadium 01:00 am

John Millman (AUS) vs. Rafael Nadal {ESP)[2]

Sloane Stephens {USA)[11] vs. Anna Kalinskaya (RUS)

Louis Armstrong Stadium dalle 17:00

Stefanos Tsitsipas {GRE)[8] vs. Andrey Rublev (RUS)

Simona Halep {ROU)[4] vs. Nicole Gibbs (USA)

Anastasia Potapova (RUS) vs. Coco Gauff (USA)

Louis Armstrong Stadium 01:00 am

Aryna Sabalenka {BLR)[9] vs. Victoria Azarenka (BLR)

Steve Johnson (USA) vs. Nick Kyrgios {AUS)[28]

Grandstand dalle 17:00

Alison Riske (USA) vs. Garbine Muguruza {ESP)[24]

John Isner {USA)[14] vs. Guillermo Garcia-Lopez (ESP)

Caroline Wozniacki {DEN)[19] vs. Yafan Wang (CHN)

Denis Shapovalov (CAN) vs. Felix Auger-Aliassime {CAN)[18]

Court 4 dalle 17:00

Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Roberto Bautista Agut {ESP)[10]

Filip Krajinovic (SRB) vs. Cedrik-Marcel Stebe (GER)

Timea Babos (HUN) vs. Carla Suarez Navarro {ESP)[28]

Kristyna Pliskova (CZE) vs. Diane Parry (FRA)

Court 5 dalle 17:00

Mandy Minella (LUX) vs. Belinda Bencic {SUI)[13]

Martin Klizan (SVK) vs. Marin Cilic {CRO)[22]

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. Tennys Sandgren (USA)

Kristie Ahn (USA) vs. Svetlana Kuznetsova (RUS)

Court 6 dalle 17:00

Aleksandra Krunic (SRB) vs. Jelena Ostapenko (LAT)

Joao Sousa (POR) vs. Jordan Thompson (AUS)

Anett Kontaveit {EST)[21] vs. Sara Sorribes Tormo (ESP)

Thanasi Kokkinakis (AUS) vs. Ilya Ivashka (BLR)

Court 7 dalle 17:00

Alize Cornet (FRA) vs. Jessica Pegula (USA)

Fernando Verdasco {ESP)[32] vs. Tobias Kamke (GER)

Taylor Townsend (USA) vs. Kateryna Kozlova (UKR)

Brayden Schnur (CAN) vs. Benoit Paire {FRA)[29]

Court 8 dalle 17:00

Alexei Popyrin (AUS) vs. Federico Delbonis (ARG)

Lesia Tsurenko (UKR) vs. Mona Barthel (GER)

Ugo Humbert (FRA) vs. Marius Copil (ROU)

Court 9 dalle 17:00

Lorenzo Sonego (ITA) vs. Marcel Granollers (ESP)

Kaia Kanepi (EST) vs. Tatjana Maria (GER)

Elise Mertens {BEL)[25] vs. Jil Teichmann (SUI)

Antoine Hoang (FRA) vs. Leonardo Mayer (ARG)

Court 10 dalle 17:00

Julia Goerges {GER)[26] vs. Natalia Vikhlyantseva (RUS)

Katie Volynets vs. Bianca Andreescu {CAN)[15]

Hyeon Chung (KOR) vs. Ernesto Escobedo (USA)

Gael Monfils {FRA)[13] vs. Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Court 11 dalle 17:00

Matteo Berrettini {ITA)[24] vs. Richard Gasquet (FRA)

Danielle Collins (USA) vs. Polona Hercog (SLO)

Diego Schwartzman {ARG)[20] vs. Robin Haase (NED)

Sorana Cirstea (ROU) vs. Katerina Siniakova (CZE)

Court 12 dalle 17:00

Bjorn Fratangelo (USA) vs. Gilles Simon (FRA)

Vasek Pospisil (CAN) vs. Karen Khachanov {RUS)[9]

Richel Hogenkamp (NED) vs. Donna Vekic {CRO)[23]

Aliona Bolsova (ESP) vs. Barbora Strycova {CZE)[31]

Court 13 dalle 17:00

Andrea Petkovic (GER) vs. Mihaela Buzarnescu (ROU)

Kyle Edmund {GBR)[30] vs. Pablo Andujar (ESP)

Lloyd Harris (RSA) vs. Egor Gerasimov (BLR)

Yulia Putintseva (KAZ) vs. Madison Brengle (USA)

Court 14 dalle 17:00

Alexander Bublik (KAZ) vs. Santiago Giraldo (COL)

Pauline Parmentier (FRA) vs. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Ajla Tomljanovic (AUS) vs. Marie Bouzkova (CZE)

Henri Laaksonen (SUI) vs. Marco Cecchinato (ITA)

Court 15 dalle 17:00

Francesca Di Lorenzo (USA) vs. Veronika Kudermetova (RUS)

Astra Sharma (AUS) vs. Magda Linette (POL)

Jan-Lennard Struff (GER) vs. Casper Ruud (NOR)

Jozef Kovalik (SVK) vs. Aljaz Bedene (SLO)

Court 17 dalle 17:00

Denisa Allertova (CZE) vs. Petra Kvitova {CZE)[6]

Paula Badosa (ESP) vs. Kiki Bertens {NED)[7]

Alexander Zverev {GER)[6] vs. Radu Albot (MDA)

Ivo Karlovic (CRO) vs. Frances Tiafoe (USA)

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi di Flushing Meadows in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli US Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio all’ultimo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Tutti i campi degli US Open su Eurosport Player