Order of play e programmazione tv del Day 3 degli US Open 2019

Il match del giorno

Borna Coric (CRO) [12] v Grigor Dimitrov (BUL)

Scegliamo il match del giorno fra uno dei talenti più interessanti del panorama Next Gen - il croato classe 1996 Borna Coric, reduce da due ottavi di finale sul veloce di New York 2018 e Melbourne 2019 - e chi avrebbe dovuto succedere ai Fab Four col suo talento purissimo: il bulgaro Grigor Dimitrov, vincitore delle ATP Finals nel 2017. I due giocatori hanno certe attitudini di gioco paragonabili e s'annuncia grande spettacolo nel Prime Time del Louis Armstrong Stadium.

Gli italiani in campo

M. Kecmanovic (SRB) vs P. Lorenzi (ITA), terzo match del Campo 11

Order of play Day 3: mercoledì 28 agosto 2019

Arthur Ashe Stadium dalle 18:00

M. Bolkvadze (GEO) v Ka. Pliskova (CZE) [3]

R. Federer (SUI) [3] v D. Dzumhur (BIH)

Arthur Ashe Stadium 01:00 am

N. Djokovic (SRB) [1] v J.I. Londero (ARG)

S. Williams (USA) [8] v C. McNally (USA)

Louis Armstrong Stadium dalle 17:00

B. Klahn (USA) v K. Nishikori (JPN) [7]

E. Svitolina (UKR) [5] v V. Williams (USA)

L. Zhu (CHN) v M. Keys (USA) [10]

Louis Armstrong Stadium 01:00 am

L. Davis (USA) v A. Barty (AUS) [2]

B. Coric (CRO) [12] v G. Dimitrov (BUL)

Grandstand dalle 17:00

J. Konta (GBR) [16] v M. Gasparyan (RUS)

H. Dellien (BOL) v D. Medvedev (RUS) [5]

S. Wawrinka (SUI) [23] v J. Chardy (FRA)

S. Kenin (USA) [20] v L. Siegemund (GER)

Court 17 dalle 17:00

A. Van Uytvanck (BEL) v Q. Wang (CHN) [18]

P. Martic (CRO) [22] v A. Bogdan (ROU)

D. Kudla (USA) v D. Lajovic (SRB) [27]

R. Opelka (USA) v D. Koepfer (GER)

Court 5 dalle 17:00

C. Garin (CHI) [31] v A. de Minaur (AUS)

E. Alexandrova (RUS) v S. Zhang (CHN) [33]

M. Sakkari (GRE) [30] v S. Peng (CHN)

J. Brooksby (USA) v N. Basilashvili (GEO) [17]

Court 10 dalle 17:00

K. Mladenovic (FRA) v F. Ferro (FRA)

F. Lopez (ESP) v Y. Nishioka (JPN)

R. Peterson (SWE) v D. Yastremska (UKR) [32]

P. Carreno Busta (ESP) v R. Berankis (LTU)

Court 13 dalle 17:00

O. Jabeur (TUN) v A. Sasnovich (BLR)

D. Evans (GBR) v L. Pouille (FRA) [25]

I. Swiatek (POL) v A. Sevastova (LAT) [12]

G. Barrere (FRA) v D. Goffin (BEL) [15]

Court 4 dalle 17:00

K. Muchova (CZE) v S. Hsieh (TPE) [29]

Court 11 dalle 17:00

P. Cuevas (URU) v K. Majchrzak (POL)

Court 12 dalle 17:00

M. Kecmanovic (SRB) v P. Lorenzi (ITA)

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi di Flushing Meadows in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli US Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio all’ultimo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

