Order of play e programmazione tv del Day 4 degli US Open 2019

Il match del giorno

T. Kokkinakis (AUS) v R. Nadal (SPA) [2]

Torna in campo la testa di serie numero 2 del torneo dopo la vittoria su Millman: il suo sarà il match di chiusura del Campo Centrale e opposto a lui ci sarà un Thanasi Kokkinakis che le sta tentando tutte per risollevarsi e tornare a essere il talentuoso giocatore che era prima di essere bloccato dagli infortuni. Da una parte quindi il solito caterpillar e dall'altra un ragazzo in cerca di rivalsa.

Gli italiani in campo

M. Berrettini (ITA)[24] v J. Thompson (AUS)

A. Bublik (KAZ) v T. Fabbiano (ITA)

M. Kecmanovic (SRB) v P. Lorenzi (ITA)

P. Andujar (ESP) v L. Sonego (ITA)

Order of play Day 4: giovedì 29 agosto 2019

Arthur Ashe Stadium dalle 18:00

A. Zverev (GER) [6] v F. Tiafoe (USA)

S. Halep (ROM) [4] v T. Townsend (USA)

Arthur Ashe Stadium 01:00 am

C. Wozniacki (DAN) [19] v D Collins (USA)

T. Kokkinakis (AUS) v R. Nadal (SPA) [2]

Louis Armstrong Stadium dalle 17:00

A. Petkovic (GER) v P. Kvitova (CZE) [6]

N. Osaka (JPN) [1] v M. Linette (POL)

J. Isner (USA) [14] v J. Struff (GER)

Louis Armstrong Stadium 01:00 am

C. Gauff (USA) v T. Babos (UNG)

C. Stebe (GER) v M. Cilic (CRO) [22]

Grandstand dalle 17:00

S. Kenin (USA) [20] v L. Siegemund (GER)

H. Dellien (BOL) v D. Medvedev (RUS) [5]

J. Ostapenko (LAT) v A. Riske (USA)

Antoine Hoang (FRA) v Nick Kyrgios (AUS)[28]

Campo 4 dalle 17:00

K. Muchova (CZE) v S. Hsieh (TPE)[29]

F. Lopez (ESP) v Y. Nishioka (JPN)

J. Goerges {GER)[26] v F. Di Lorenzo (USA)

Campo 5 dalle 17:00

A. de Minaur (AUS) v C. Garin (CHI)[31]

J. Konta (GBR)[16] v M. Gasparyan (RUS)

K. Flipkens (BEL) v B. Andreescu (CAN)[15]

H. Laaksonen (SUI) v D. Shapovalov (CAN)

Campo 6 dalle 17:00

G. Barrere (FRA) v D. Goffin (BEL)[15]

A. Bedene (SLO) v B. Paire (FRA)[29]

A. Kalinskaya (RUS) v K. Ahn (USA)

Campo 7 dalle 17:00

D. Kudla (USA) v D. Lajovic (SRB)[27]

E. Mertens (BEL)[25] v K. Pliskova (CZE)

Aryna Sabalenka (BLR)[9] v Y. Putintseva (KAZ)

D. Schwartzman (ARG)[20] v E. Gerasimov (BLR)

Campo 8 dalle 17:00

P. Martic (CRO)[22] v A. Bogdan (ROU)

P. Carreño Busta (ESP) v R. Berankis (LTU)

A. Bublik (KAZ) v T. Fabbiano (ITA)

Campo 9 dalle 17:00

I. Swiatek (POL) v A. Sevastova {LAT)[12]

M. Berrettini (ITA)[24] v J. Thompson (AUS)

P. Andujar (ESP) v L. Sonego (ITA)

Campo 10 dalle 17:00

K. Mladenovic (FRA) v F. Ferro (FRA)

J. Brooksby (USA) v N. Basilashvili (GEO)[17]

K. Kanepi (EST) v D. Vekic (CRO)[23]

F. Verdasco (ESP)[32] v H. Chung (KOR)

Campo 11 dalle 17:00

P. Cuevas (URU) v K. Majchrzak (POL)

S. Cirstea (ROU) v A. Bolsova (ESP)

A. Rublev (RUS) v G. Simon (FRA)

Campo 12 dalle 17:00

D. Evans (GBR) v L. Pouille (FRA)[25]

A. Popyrin (AUS) v M. Kukushkin (KAZ)

Campo 13 dalle 17:00

M. Sakkari (GRE)[30] v S. Peng (CHN)

E. Alexandrova (RUS) v S. Zhang (CHN)[33]

A. Pavlyuchenkova (RUS) v K. Bertens {NED)[7]

T. Sandgren (USA) v V. Pospisil (CAN)

Campo 14 dalle 17:00

R. Peterson (SWE) v D. Yastremska {UKR)[32]

M. Kecmanovic (SRB) v P. Lorenzi (ITA)

Campo 15 dalle 17:00

O. Jabeur (TUN) v A. Sasnovich (BLR)

A. Kontaveit (EST)[21] v A. Tomljanovic (AUS)

Campo 17 dalle 17:00

A. Van Uytvanck (BEL) v Q Wang (CHN)[18]

S. Wawrinka (SUI)[23] v J. Chardy (FRA)

A. Cornet (FRA) v B. Bencic (SUI)[13]

Gael Monfils (FRA)[13] v M. Copil (ROU)

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi di Flushing Meadows in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli US Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio all’ultimo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

