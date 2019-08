Order of play e programmazione tv del Day 6 degli US Open 2019

Il match del giorno

Andrey Rublev (RUS) v Nick Kyrgios (AUS) [28]

Lo spettacolo è annunciato fra quella mina vagante di Nick Kyrgios (dentro e fuori dal campo) e un ritrovato Andrey Rublev scatenato sul cemento americano fra Cincinnati, dove ha battuto Federer, e New York in cui ha esordito eliminando Tsitsipas. Non è stato il primo exploit a Flushing Meadows del russo, che nel 2017 centrò i quarti di finale come suo miglior risultato negli slam: un match, quello fra Rublev e Kyrgios, da seguire con attenzione se intanto Berrettini batterà Popyryn... Per degli ottavi di finale ad alta intensità.

Video - US Open: Rublev-Tsitsipas 6-4 6-7 7-6 7-5, gli highlights 03:17

Order of play Day 6: sabato 31 agosto 2019

Arthur Ashe Stadium dalle 18:00

C. Wozniacki (DEN) [19] v B. Andreescu (CAN) [15]

H. Chung (KOR) v R. Nadal (ESP) [2]

Arthur Ashe Stadium 01:00 am

N. Osaka (JPN) [1] v C. Gauff (USA)

A. Rublev (RUS) v N. Kyrgios (AUS) [28]

Louis Armstrong Stadium dalle 17:00

T. Townsend (USA) v S. Cirstea (ROU)

J. Goerges (GER) [26] v K. Bertens (NED) [7]

A. Zverev (GER) [6] v A. Bedene (SLO)

Louis Armstrong Stadium 01:00 am

G. Monfils (FRA) [13] v D. Shapovalov (CAN)

A. Kontaveit (EST) [21] v B. Bencic (SUI) [13]

Grandstand dalle 17:00

E. Mertens (BEL) [25] v A. Petkovic (GER)

K. Ahn (USA) v J. Ostapenko (LAT)

J. Isner (USA) [14] v M. Cilic (CRO) [22]

D. Schwartzman (ARG) [20] v T. Sandgren (USA)

Campo 17 dalle 17:00

Doppio

Y. Putintseva (KAZ) v D. Vekic (CRO) [23]

Doppio

M. Berrettini (ITA) [24] v A. Popyrin (AUS)

Campo 11 dalle 17:00

Doppio

Doppio

P. Andujar (ESP) v A. Bublik (KAZ)

Video - US Open: Berrettini-Thompson 7-5 7-6 4-6 6-1, gli highlights 03:02

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi di Flushing Meadows in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli US Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio all’ultimo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

