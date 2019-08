Order of play e programmazione tv del Day 7 degli US Open 2019

Il match del giorno

Novak Djokovic (SRB) [1] v Stanislas Wawrinka (SUI) [23]ù

Protagonisti di sfide epiche fin dal 2006, indimenticabili le 3 volte agli Australian Open in 5 set. Djokovic è avanti 19-5 nei precedenti, ma attenzione alle ultime partite negli slam che sono 2 finali con Wawrinka campione: Roland Garros 2015 e qui a New York, ultimo scontro, nel 2016. Sarà il match di cartello del centrale: che lo spettacolo dei signori del tennis abbia inizio.

L'ultimo precedente fra Djokovic e Wawrinka è in finale agli US Open del 2016 con lo svizzero campione: 6-7 6-4 7-5 6-3.Imago

Order of play Day 7: domenica 1° settembre 2019

Arthur Ashe Stadium dalle 18:00

R. Federer (SUI) [3] v D. Goffin (BEL) [15]

S. Williams (USA) [8] P. Martic (CRO) [22]

Arthur Ashe Stadium 01:00 am

E. Svitolina (UKR) [5] v M. Keys (USA) [10]

N. Djokovic (SRB) [1] v S. Wawrinka (SUI) [23]

Louis Armstrong Stadium dalle 17:00

Q. Wang (CHN) [18] v A. Barty (AUS) [2]

J. Konta (GBR) [16] v Ka. Pliskova (CZE) [3]

Doppio

D. Koepfer (GER) v D. Medvedev (RUS) [5]

Grandstand dalle 17:00

Doppio

G. Dimitrov (BUL) v A. de Minaur (AUS)

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi di Flushing Meadows in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli US Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio all’ultimo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

