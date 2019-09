Order of play e programmazione tv del Day 8 degli US Open 2019

Il match del giorno

A. Rublev (RUS) vs M. Berrettini (ITA) [24]

Il primo italiano a raggiungere gli ottavi di finale consecutivamente a Wimbledon e agli US Open si presenta sul Louis Armstrong contro Andrey Rublev. Ci sono due precedenti (Gstaad 2018 favorevole all'azzurro e Marsiglia 2019 con vittoria del russo). Rublev, che nel 2017 approdò ai quarti a New York, vuole ripetersi mentre il tennista romano cercherà di scoprire lidi inesplorati. Forza Matteo!

Order of play Day 8: lunedì 2 settembre 2019

Arthur Ashe Stadium dalle 18:00

N. Osaka (JPN) [1] vs B. Bencic (SUI) [13]

A. Zverev (GER) [6] vs D. Schwartzman (ARG) [20]

Arthur Ashe Stadium 01:00 am

M. Cilic (CRO) [22] vs R. Nadal (ESP) [2]

T. Townsend (USA) vs B. Andreescu (CAN) [15]

Louis Armstrong Stadium dalle 17:00

D. Vekic (CRO) [23] vs J. Goerges (GER) [26]

Non prima delle 18:30

A. Rublev (RUS) vs M. Berrettini (ITA) [24]

K. Ahn (USA) vs E. Mertens (BEL) [25]

Non prima delle 23

G. Monfils (FRA) [13] vs P. Andujar (ESP)

