Order of play e programmazione tv del Day 9 degli US Open 2019

Il match del giorno

Roger Federer (SUI) [3] v Grigor Dimitrov (BUL)

Fra Stan Wawrinka campione nel 2016 e Daniil Medvedev, grande protagonista dell'estate americana, dovrebbe essere un match sulla carta più equilibrato, però in Federer-Dimitrov c'è il fascino del maestro e di chi - tempo fa, senza che ce ne fosse realmente bisogno - designò Grigor suo erede naturale. Per l'estrema raffinatezza del tennis di Dimitrov, però sempre respinto da Roger nei 7 precedenti di una partita (senz'altro) ad alto indice di spettacolarità.

Video - Tutto il meglio di Grigor Dimitrov in un solo punto: scambio spaziale con de Minaur 00:57

Order of play Day 9: martedì 3 settembre 2019

Arthur Ashe Stadium dalle 18:00

E. Svitolina (UKR) [5] v J. Konta (GBR) [16]

S. Wawrinka (SUI) [23] v D. Medvedev (RUS) [5]

Arthur Ashe Stadium 01:00 am

S. Williams (USA) [8] v Q. Wang (CHN) [18]

R. Federer (SUI) [3] v G. Dimitrov (BUL)

Serena Williams agli US Open 2019Getty Images

Come posso guardare gli US Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi di Flushing Meadows in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli US Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio all’ultimo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

