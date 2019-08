Paolo Lorenzi, che cuore immenso! Dopo quasi cinque ore batte Kecmanovic e vola al 3° turno

Seguono aggiornamenti...

Se lo merita, se lo merita tutto questo terzo turno Paolo Lorenzi. Non ci sono parole per descrivere lo spirito combattivo del tennista classe 1981, un signore che doveva essere a casa sul divano, dopo aver perso il terzo turno di qualificazione, e che invece si sta regalando un torneo da sogno. Il forfait di Kevin Anderson ha spalancato lidi insperati al senese: all’esordio una rimonta da due set a zero sotto con il 2002 Svajda, al secondo turno una battaglia palpitante contro Kecmanovic.