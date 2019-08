Da una parte della rete c'era Paolo Lorenzi, il grande veterano del nostro tennis che, nel 2014, vinse il primo match di uno slam proprio qui a New York dopo 13 sconfitte consecutive al primo turno: Lorenzi che quest'anno, non qualificato, è entrato in tabellone da lucky loser per l'autorevole forfait di Kevin Anderson. Dall'altra parte c'era Zachary Svajda, sedicenne di San Diego, 21 anni in meno dell'avversario, numero 1415 del ranking mondiale, wild card degli US Open per il successo agli USTA Boys Nationals Championships di Kalamazoo, Michigan, praticamente dei trials americani: primo classe 2002 nel main draw di uno slam insieme al primo 2001 (Yannik Sinner) il più giovane partecipante al major americano da Donald Young coetaneo nel 2005.

Ventun'anni che dividono Lorenzi da Svajda