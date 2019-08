Serena Williams brilla, promosse agli ottavi anche Barty e Pliskova

Seguono aggiornamenti...

Karolina Pliskova s’è qualificata per prima agli ottavi degli US Open, ma la tunisina Ons Jabeur è stata un bel test per la finalista degli US Open 2016. Sembrava un’altra formalità dopo Martincova e Bolkvadze, invece la Jabeur ha messo la terza testa di serie alle strette togliendole il ritmo con gli slice per farla colpire in basso: dove la Pliskova, con le sue lunghe leve, fatica un po’ ad arrivare. A fine secondo set, la tunisina ha giocato un game perfetto strappando l’ultimo servizio alla Pliskova, che ha però gestito al meglio la prima volta al terzo set nel corso del suo torneo: 6-1, 4-6, 6-4.

Al quarto turno degli US Open anche Petra Martic con un netto 6-4, 6-3 ad Anastasija Sevastova, la 12esima testa di serie e semifinalista un anno fa del torneo.