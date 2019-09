Serena Williams è implacabile: 2-0 alla Martic e quarti con la Wang, che elimina Barty

L'unico neo di una notte da leonessa è la distorsione alla caviglia destra, subito fissata durante un medical time-out. Prima e dopo il brivido, una delle partite più rabbiose e convincenti da quando Serena Williams è diventata mamma: dagli strepitosi rovesci in contropiede agli ace di seconda, le sgroppate laterali, gli attacchi a rete, perfino un set-point (il primo) smorzato no look, urlacci dappertutto. Pensare che Serena aveva perso il primo game da 40/0, con la Martic comunque brava a muovere la Williams in stato di variazione, facendola scambiare molto e correre a rete: la campionessa statunitense vince 6-3, 6-4 e accede per la 16a volta in carriera ai quarti di finale dello slam di casa.

