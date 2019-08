Sinner qualificato agli US Open! Battuto Vilella, 1° main draw di uno Slam in carriera

Il sogno del fresco 18ennne nativo di San Candido da questa sera è realtà: grazie al nettissimo successo contro lo spagnolo Mario Vilella Martinez Jannik Sinner accede al tabellone principale degli US Open 2019. È una prima volta per il nostro bimbo prodigio ormai abituato a infrangere barriere: grazie al percorso netto nei turni di qualificazione Jannik compie infatti il suo ingresso per la prima volta in assoluto in carriera nel main draw di un torneo Slam.

Scampata la battaglia di un primo set conquistato al tie break (con eloquente 7-1 che lo proietta nel secondo parziale con il morale a mille) Jannik Sinner innesta le marce alte nel Court 5 di Flushing Meadows e si aggiudica il secondo parziale rullando l'avversario per chiudere set and match sul punteggio di 6-0. Qualche dato per attestare la superiorità del 18enne a New York: 96% di punti vinti con la prima di servizio contro il 58% di Vilella Martinez, 48% di punti vinti in risposta contro 23% e 70 punti vinti in totale contro 47 dell'avversario. Un dominio, a testimonianza dell'incredibile sicurezza nei suoi mezzi del tennista altoatesino numero 131 del mondo in costante ascesa.

Nulla da fare invece per il nostro guerriero Paolo Lorenzi: dopo 3 ore e 35 di autentica battaglia (!) il senese cede in tre set (4-6, 7-5, 6-7) al tennista ceco Jiri Vesely. Niente tabellone principale, dunque, per il veterano azzurro classe 1981.

