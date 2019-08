Applausi. Quelli di Wawrinka all’uscita del campo. E quelli che virtualmente sono arrivati da tutta l’Italia tennistica rimasta sveglia per vedere il suo più prestigioso prospetto. C’era un’attesa pazzesca per vedere come se la sarebbe cavata Jannik Sinner, talentino neo diciottenne ormai già sulla bocca di tutti. E nessuno – ma sul serio – può proclamarsi deluso.

Già perché alla prima di sempre in uno slam e alle prese con il 3 su 5 Sinner ha prontamente fatto capire perché intorno al suo nome ruoti qualcosa in più del semplice chiacchiericcio degli addetti ai lavori. L’altoatesino, contro Wawrinka, si è infatti espresso a livelli semplicemente eccellenti.

Atteggiamento in campo, concentrazione di fondo, qualità tennistiche. Della prima di Sinner su un grande palcoscenico ha convinto tutto. L’altoatesino infatti non ha subito né la pressione né il timore reverenziale che un palcoscenico e un avversario del genere avrebbero inciso su tanti, giocando una partita che tale si può definire per la sua intera durata.

Jannik Sinner all'esordio nel tabelone principale di uno slam: 1° turno US Open 2019 vs Stan WawrinkaGetty Images

Chiedere per credere al tre volte campione slam Stan Wawrinka, che per avere la meglio di Sinner si è dovuto a tratti affidare all’unica arma che ha funzionato meglio di quella dell’azzurro per tutto il match: il servizio.

Per il resto Sinner ha fatto lotta praticamente alla pari, reggendo la potenza dei colpi di Wawrinka dal fondo e permettendosi di battagliare con lo svizzero anche sulla diagonale del rovescio. Non roba da tutti visto la balistica di Stan.

Un Sinner in grado di rimanere in partita nonostante un primo set scappato via alla prima opportunità concessa – una palla break prontamente trasformata da Wawrinka – e un secondo set in cui il peso del servizio dell’elvetico nel tie-break ha fatto la differenza.

Stan Wawrinka allo US open 2019 nel match vs Jannik SinnerGetty Images

Sotto 2 set a 0 e con l’ottimo livello mostrato in tanti avrebbero forse chiuso bottega, lasciando alle cronache le buone impressioni destate per due set contro il più quotato avversario. Non Jannik Sinner. Con un break in avvio di terzo parziale è iniziata infatti una seconda fase di partita per certi punti di vista ancor più convincente della precedente. Sinner si è fatto ancora più incisivo dal fondo, ritrovandosi spesso a imporre la propria palla nello scambio e costringere Wawrinka agli straordinari. Una “sorpresa” a cui l’elvetico si è dovuto presto ri-settare. Scappato il terzo set per 6-4, nemmeno il break preso in avvio di quarto set ha lasciato infatti a Wawrinka una facile conclusione. Sinner si è rimesso in battaglia con un controbreak immediato nel terzo game e ha lasciato intravedere la sua tempra fino all’ultimo e decisivo gioco, quando dopo aver subito il break sul 5-3 si è comunque ricostruito 2 chance per strappare il servizio a Stan anche in quello che è poi stato l’ultimo game. Lì, Wawrinka, si è affidato al filo conduttore di tutta la sua partita e la discriminante reale del successo svizzero: il servizio.

Il resto è agli archivi come una delle più convincenti prove di sempre di un diciottenne alla prima nel tabellone principale di uno slam. Il talento c’è. La testa pure. I colpi anche. E il livello, nonostante gli ampi margini di miglioramento, è già buonissimo. Del resto non può essere solo chiacchiericcio quello dietro a un ragazzo che da febbraio a oggi è passato dal non avere classifica a insidiare i primi 100 del mondo: nel mezzo due Challenger vinti e la figura da mezzo fenomeno della racchetta contro un tre volte campione slam. Tempo e pazienza, insomma, dovrebbero fare il resto.