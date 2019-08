Sinner vince il derby con Viola, avanti nelle qualificazioni anche Caruso, Lorenzi e Giannessi

Alessandro Giannessi ha battuto l'americano Jeffrey John Wolf per 2-6; 7-5; 6-2 in rimonta, mentre Salvatore Caruso ha superato il sudcoreano Yunseong Chung con un agevole 6-0, 6-2. Eliminato invece Gianluca Mager, battuto dall'americano Noah Rubin per 6-2; 6-3. Fuori anche Lorenzo Giustino, ko dallo spagnolo Guillermo García López per 3-6; 7-5; 6-2.

Video - Giannessi avanza nelle qualificazioni degli US Open: 2-6; 7-5; 6-2 a Wolf, gli highlights 02:31

Avanti anche Paolo Lorenzi, testa di serie numero 15, che ha superato in due set lo spagnolo Enrique López Pérez con il punteggio di 7-5, 6-2. Al turno successivo anche il 18enne Jannik Sinner, testa di serie n° 24, che ha lasciato appena un game nel derby tricolore a Matteo Viola con un 6-1; 6-0 finale. Diventano così 6 i tennisti azzurri ad accedere (su 13) alle semifinali di qualificazione al main draw degli US Open.