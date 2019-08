Taylor Townsend continua a volare, Andreescu elimina Wozniacki: primi ottavi slam conquistati

Townsend b. Cirstea 7-5 6-2

Taylor Townsend continua a stupire. La 23enne americana raggiunge gli ottavi di finale in uno Slam per la prima volta in carriera e ci riesce davanti al pubblico di casa: il 7-5, 6-2 alla Cirstea, salvo qualche problema in avvio (era sotto 1-3), riassume al meglio un’altra prova di forza dell’afroamericana che diverte con discese a rete e volée mancine, alla faccia dei suoi ottanta chili. La sua storia ha già fatto il giro del mondo, ma l'avventura non finisce qui: al prossimo turno sfiderà Bianca Andreescu.

Video - Flavia Pennetta: "Townsend sorprendente, ma la Halep doveva ribaltarla" 02:16

Video - US Open: Taylor Townsend-Sorana Cirstea 7-5 6-2, gli highlights 02:57

Andreescu b. Wozniacki 6-4 6-4

A proposito di giocatrici on fire, ecco Bianca Andreescu, canadese classe 2000 e mai oltre il secondo turno di un major prima di questi US Open. Vincitrice del torneo di Toronto, la 19enne ci sta prendendo gusto e porta a casa uno scalpo eccellente: quello di Caroline Wozniacki, che non è nel miglior momento della carriera, ma che è stata finalista a Flushing Meadows nel 2009 e nel 2014, oltre che vincitrice degli Australian Open nel 2018. La danese recupera da 0-3 nel secondo parziale, ma la solita prestazione difensiva non basta e cede con un doppio 6-4.

Le altre

Elise Mertens conferma gli ottavi di finale della passata stagione rifilando un doppio 6-3 alla Petkovic. Donna Vekic regola 6-4 6-1 la Putintseva e dà appuntamento alla tedesca Goerges che sorprende Kiki Bertens con un netto 6-2 6-3.