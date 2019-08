Tutto facile per Djokovic: all’esordio Nole concede solo nove game a Carballes Baena

"Ormai tutto si riduce agli Slam, sono gli eventi che contano davvero e io cerco di arrivare al mio meglio per giocarli”. Novak Djokovic ricomincia da dove ci aveva lasciati sei settimane fa, dalla finale di Wimbledon più bella (e pazza) di sempre. E torna a fare quello che gli riesce meglio: vincere. Bastano un’ora e 54 minuti al numero 1 al mondo per regalare ai suoi tifosi il quattordicesimo successo all’esordio a Flushing Meadows. Sull’Arthur Ashe Stadium la vittima sacrificale è Roberto Carballes Baena, 76 della classifica Atp, I due non si sono mai affrontati in carriera e il primo set Nole se lo prende per studiare l’avversario: grande corsa, ottimo diritto, una battuta non irresistibile. Al decimo game la macchina da guerra serba colpisce e strappa il servizio al classe 1993 di Tenerife e chiude il primo parziale

Il dado è tratto: il resto del match è un allenamento per il talento di Belgrado. I break chirurgici nel secondo e sesto game del secondo parziale e nel quinto gioco del quinto set archiviano la pratica Carballes Baena. Ora Novak attende il vincente della sfida tra l'americano Sam Querrey e l'argentino Juan Ignacio Londero. L’assalto al quarto Open newyorchese è ufficialmente partito.

Video - US Open: Djokovic-Carballes Baena 6-4 6-1 6-4, gli highlights 02:50

" Sono entrato in ritmo quasi subito e questo mi ha permesso di crearmi il vantaggio già nel primo set. Sentivo che più il match andava avanti più la mia condizione atletica migliorava e questo è un segnale importante. Il diritto mi aiuta a trovare tanti angoli, ma il rovescio è il colpo che mi ha dato più soddisfazioni in carriera. Lavoro costantemente per migliorarmi. "