Con lo US Open ormai alle porte andiamo come al solito a fare il punto della situazione gli italiani già presenti in tabellone. Da Fabio Fognini fino a Camila Giorgi, in attesa di capire se e quali azzurri usciranno dalle qualificazioni, ecco il borsino dello US Open 2019..

Fabio Fognini

Il ligure si avvicina all’ultimo slam della stagione forte di un paradosso piuttosto curioso: come a Wimbledon infatti può sfruttare quella che di fatto è la miglior classifica della carriera, ma lo deve fare con una condizione fisica tutt’altro che impeccabile. Per quanto Fabio abbia lavorato in termine di terapie conservative, evitando dopo Montreal di sforzare ulteriormente il suo fisico in quel di Cincinnati, Fognini resta alle prese con i problemi al solito piede malandato. Fabio ha dimostrato infatti di poter reggere una o due partite, salvo poi alla distanza doversi arrendere a una situazione fisica meno sostenibile quando l’asticella di alza. Il match con Nadal ne è un chiaro esempio; e la natura dello slam ai meglio dei 5 non è certamente un aiuto. Insomma, nonostante tutto Fognini arriva a New York con un sostanziale grosso punto di domanda. Dalla sua ci sarà una partenza con una testa di serie alta e la consapevolezza che in questo particolare momento, a parte rari casi, nessuno stia particolarmente brillando. Poi però c’è la realtà dei fatti delle condizioni fisiche e uno storico tutt’altro che incoraggiante: escluso l’anno di gloria 2015 e quella storica rimonta a Nadal che lo portò fino agli ottavi di finale, Fabio a New York non è mai andato oltre il secondo turno.

Nadal chiede informazioni a Fognini sull'infortunio del ligure al termine del match giocato al Masters 1000 di Montreal 2019Getty Images

Matteo Berrettini

Una storia piuttosto simile a quella di Fabio Fognini, se vogliamo. Come il ligure anche Matteo Berrettini sta vivendo un momento particolarmente felice se ci limitiamo all’analisi della classifica ATP; ma esattamente come Fabio, anche Matteo, arriva a Flushing Meadows con condizioni fisiche tutte da capire. Sì perché dal gran cammino a Wimbledon interrottosi solo davanti a Roger Federer, Berrettini non si è praticamente più visto. La caviglia, in questo caso, il tasto dolente del romano. Il forfait sulla terra rossa di Gstaad sembrava il tipico stop di chi non voleva semplicemente riapprocciarsi alla terra rossa, ma è Montreal che si è capito come qualcosa non andasse. Già in tabellone e in campo in allenamento fino al giorno prima, Berrettini ha dato forfait al 1000 canadese poche ore prima di scendere in campo perché non ancora sicuro della propria condizione. Poi ci ha provato a Cincinnati, salvo arrendersi quasi subito a Londero in un match piuttosto bruttino e dove a tenerlo a galla fu sostanzialmente solo il servizio. Insomma, Matteo arriva allo US Open da numero 25 del mondo ma con una sola partita – persa – nell’ultimo mese e mezzo. Non la più incoraggiante delle situazioni.

Video - Alla scoperta di Matteo Berrettini: il nuovo talento del tennis italiano 15:20

Marco Cecchinato

Chi non sta messo troppo bene è anche Marco Cecchinato. E qui i problemi fisici centrano decisamente meno. Il Ceck viene un periodo di profonda crisi di risultati, che unito a qualche scelta tecnica già vista e già discussa – la separazione da parte dello staff con cui costruì il miracolo Roland Garros 2018 – lo ha portato dentro una disarmante crisi di risultati. Da Buenos Aires, torneo vinto giocando un gran tennis ormai lo scorso inverno, Cecchinato ha vinto solo 7 partite sulle 24 giocate. Qui dentro c’è stato l’impressionante filotto negativo che partito proprio al Roland Garros l’ha visto uscire al primo turno per 9 tornei consecutivi: Parigi, Queens, Eastborune, Wimbledon, Umago, Amburgo, Kitzbuhel, Montreal e Cincinnati. Una striscia interrotta solo dal ritiro di Bublik questa settimana a Winston Salem, prima che però il siciliano si arrendesse a Millman. Insomma, Marco non vince una partita completa dal primo turno degli Internazionali d’Italia e vive un momento di evidente crisi generale oltre che di scarsa fiducia nei propri mezzi. Di buono c’è anche allo US Open dello scorso anno ci fu un ko al primo turno. Non difende punti, insomma. Ma scivolato al 67 del mondo servirà una mano anche dal sorteggio.

Marco Cecchinato a testa bassa dopo il ko a Winston Salem con John MillmanGetty Images

Andreas Seppi

Anche per Seppi il bollettino medico è piuttosto impietoso. Da anni ormai Andy convive con un problema all’anca gestibile di fatto solo con le infiltrazioni di acido ialuronico. Durante la stagione l’altoatesino ha avuto tantissimi problemi e le 9 sconfitte consecutive al primo turno tra Acapulco e il Roland Garros sono ampia parte della spiegazione di un Seppi mai perfettamente in condizione. A risentirne è stata così la classifica, che lo vede approcciarsi a questo US Open da numero 77 del mondo e con pochissime partite vinte in questo 2019: soltanto 16, di cui 11 però raccolte tra gennaio e metà febbraio. Come Berrettini, poi, anche Seppi è di fatto sparito dall’attività agonistica da Wimbledon in poi, ripresentandosi soltanto questa settimana a Winston Salem e subendo una sconfitta in 3 set da un altro veterano un po’ in crisi come Thomas Berdych. Anche per Seppi dunque questo US Open arriva come una grossa incognita: da difendere c’è il secondo turno conquistato lo scorso anno.

Lorenzo Sonego

Dell’intera truppa azzurra maschile, è l’unico insieme a Fabbiano a non registrare qualche tipo di guaio fisico. Ed è senza dubbio l’unico ad arrivarci forte di una discreta estate. Dopo Wimnbledon, Sonego ha portato via una semifinale a Kitzbuhel dove ha ben figurato contro il 4 del mondo – ma 2 sulla terra – Dominic Thiem. Lo si è visto poi giocarsi una buonissima partita a Cincinnati contro Kyrgios e piazzare un buon esordio anche a Winston Salem. Forte anche di una classifica che durante l’estate l’ha portato per la prima volta a sfondare il muro dei primi 50 del mondo, Sonego è forse l’azzurro più da tenere d’occhio su questi campi anche a fronte di un servizio che nell’ultimissimo periodo vediamo con costanza girare sopra i 200 (sempre un fattore sul cemento newyorchese). Da capire insomma solo di fronte a quale tipo di tabellone si troverà il piemontese. Con un’urna clemente potrebbe essere interessante vederlo fare un po’ di strada.

Lorenzo Sonego e Dominic Thiem dopo la semifinale del torneo di KitzbuhelGetty Images

Thomas Fabbiano

Dopo l’exploit di Wimbledon ci aveva confessato di non voler andare negli Stati Uniti troppo presto; e anche per questa ragione era tornato a giocare sulla terra rossa nella parte centrale dell’estate. Lì il pugliese ha raccolto indicazioni agrodolci, con due ko al primo turno a Umago e Kitzbuhel e un quarto di finale perso da Stebe a Gstaad. L’arrivo negli States per la preparazione al cemento è coinciso di fatto solo con il torneo di Winston Salem, dove Fabbiano si è però arreso a un giocatore in fiducia come Rublev. Il cemento però è la superficie dove il gioco del pugliese forse si esprime con maggiore costanza e il boost di carica con cui arriva a New York, torneo che lo scorso anno non riuscì a giocare, lasciano teoricamente buone speranze. Certo, anche in questo caso tutto dipenderà dal sorteggio e da chi Thomas incontrerà sulla sua strada. Negli occhi ci sono ancora gli scalpi di Tsitsipas e Karlovic a Wimbledon, vediamo se l’aria dello slam saprà nuovamente esaltarlo.

Jessica Pegula e Camila Giorgi nella premiazione dell'ultimo WTA di Washington (2019)Getty Images

Camila Giorgi

Come sempre unica rappresentante della racchetta femminile italiana direttamente in tabellone, l’estate della Giorgi è finalmente tornata tranquilla. Dopo un 2019 da incubo legato ai problemi al polso, dove una tendinite l’ha tenuta sulle spine per 14 tornei (a cui si era iscritta nella speranza che la sacca di fluido che si creava venisse riassorbita, salvo poi doversi arrendere di volta in volta e dare forfait), il cemento statunitense ha regalato i primi sorrisi dell’anno a Camila. La finale di Washington persa con la Pegula così come le vittorie su Gasparyan e Petkovic questa settimana nel nuovo WTA del Bronx hanno ridato buone indicazioni se non altro dal punto di vista fisico: il peggio è alle spalle. Certo, restano due ko piuttosto netti al primo turno dei due tornei più importanti – i Premier di Toronto e Cincinnati – dove Azarenza e Sakkari hanno davvero concesso poco alla Giorgi. Consapevole però che l’approccio al gioco non è mai cambiato e le potenzialità restano le stesse di sempre, tra le tante mine vaganti del tabellone femminile Camila resta forse una delle più imprevedibili: potrà sorprendere così come deludere. Tutto dipenderà, come al solito, dalla percentuale di palline rimaste in campo sulle sue accelerazioni.