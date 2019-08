US Open 2019, gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione. C'è anche Jannik Sinner

Sono dodici i tennisti italiani presenti nel tabellone delle qualificazioni degli US Open 2019. Uno di questi, Stefano Travaglia, è quasi certo di entrare nel main draw dell’ultimo Slam dell’anno. Infatti il tennista di Ascoli Piceno è testa di serie numero uno nelle qualificazioni, ma con ogni probabilità arriverà qualche rinuncia da parte di alcuni giocatori che gli stanno sopra in classifica.

Più complicata la situazione di Salvatore Caruso, che ha sei giocatori davanti a lui e quindi difficilmente riuscirà ad entrare direttamente in tabellone. Chi sicuramente giocherà le qualificazioni è Jannik Sinner. Il giovane altoatesino è ancora alla ricerca della sua prima partecipazione in uno Slam e spera di riuscire a centrare questo traguardo proprio a New York.

Questi gli altri azzurri presenti nelle qualificazioni: Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Gianluca Mager, Filippo Baldi, Alessandro Giannessi, Federico Gaio, Stefano Napolitano, Roberto Marcora, Andrea Arnaboldi.

La entry list ufficiale delle qualificazioni degli US Open 2019

95 Travaglia, Stefano ITA

96 Tomic, Bernard (AUS)

98 Kudla, Denis (USA)

100 Majchrzak, Kamil (POL)

101 Jaziri, Malek (TUN)

102 Istomin, Denis (UZB)

104 Caruso, Salvatore (ITA)

105 Sousa, Pedro (POR)

108 Ymer, Mikael (SWE)

110 Andreozzi, Guido (ARG)

111 Barrere, Gregoire (FRA)

112 Kwon, Soonwoo (KOR)

114 Lorenzi, Paolo (ITA)

115 Donskoy, Evgeny (RUS)

116 Ebden, Matthew (AUS)

117 Ymer, Elias (SWE)

118 Daniel, Taro (JPN)

119 Novak, Dennis (AUT)

121 Maden, Yannick (GER)

122 Gojowczyk, Peter (GER)

123 Koepfer, Dominik (GER)

124 Fratangelo, Bjorn (USA)

125 Bachinger, Matthias (GER)

126 Ivashka, Ilya (BLR)

127 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

128 Paul, Tommy (USA)

129 Gulbis, Ernests (LAT)

130 Gerasimov, Egor (BLR)

131 Giustino, Lorenzo (ITA)

132 Mager, Gianluca (ITA)

133 Coppejans, Kimmer (BEL)

134 Jung, Jason (TPE)

135 Vesely, Jiri (CZE)

137 Gombos, Norbert (SVK)

138 Giron, Marcos (USA)

139 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

140 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

140 Hanfmann, Yannick (GER) PR

141 Duckworth, James (AUS)

144 Baldi, Filippo (ITA)

145 Rola, Blaz (SLO)

146 Molleker, Rudolf (GER)

148 Giannessi, Alessandro (ITA)

149 Rosol, Lukas (CZE)

150 Martinez, Pedro (ESP)

151 Troicki, Viktor (SRB)

152 Bolt, Alex (AUS)

153 Halys, Quentin (FRA)

154 Ito, Tatsuma (JPN)

155 Mahut, Nicolas (FRA)

156 Bagnis, Facundo (ARG)

157 Otte, Oscar (GER)

158 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

159 Mmoh, Michael (USA)

160 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

161 Moraing, Mats (GER)

162 Sela, Dudi (ISR)

163 Polansky, Peter (CAN)

164 Couacaud, Enzo (FRA)

165 Coria, Federico (ARG)

166 Chung, Hyeon (KOR)

167 Ofner, Sebastian (AUT)

168 Soeda, Go (JPN)

169 Arguello, Facundo (ARG)

170 Robredo, Tommy (ESP)

171 Domingues, Joao (POR)

172 Polmans, Marc (AUS)

173 Sock, Jack (USA)

174 Krueger, Mitchell (USA)

175 Gaio, Federico (ITA)

176 Rubin, Noah (USA)

177 Gomez, Emilio (ECU)

178 Eubanks, Christopher (USA)

179 Torpegaard, Mikael (DEN)

180 Milojevic, Nikola (SRB)

181 Napolitano, Stefano (ITA)

182 Ramanathan, Ramkumar (IND)

183 Marcora, Roberto (ITA)

184 Clarke, Jay (GBR)

185 Kubler, Jason (AUS)

186 King, Darian (BAR)

187 Horansky, Filip (SVK)

188 Bemelmans, Ruben (BEL)

189 Lestienne, Constant (FRA)

191 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

192 Janvier, Maxime (FRA)

194 Sinner, Jannik (ITA)

195 Young, Donald (USA)

196 Nagal, Sumit (IND)

197 Sugita, Yuichi (JPN)

198 Berlocq, Carlos (ARG)

199 Vatutin, Alexey (RUS)

200 Harrison, Ryan (USA)

201 Harris, Andrew (AUS)

202 Ward, James (GBR)

203 Lee, Duckhee (KOR)

204 Diez, Steven (CAN)

205 Griekspoor, Tallon (NED)

206 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

208 Vilella Martinez, Mario (ESP)

209 Basic, Mirza (BIH)

209 Kavcic, Blaz (SLO) PR

210 Trungelliti, Marco (ARG)

211 Galan, Daniel Elahi (COL)

212 Menezes, Joao (BRA)

213 Zverev, Mischa (GER)

214 Escobedo, Ernesto (USA)

215 Zhang, Ze (CHN)

216 Moriya, Hiroki (JPN)

217 Cachin, Pedro (ARG)

218 Lopez Perez, Enrique (ESP)

219 Li, Zhe (CHN)

220 Watanuki, Yosuke (JPN)

221 Galovic, Viktor (CRO)

223 Santillan, Akira (AUS)

224 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

225 Arnaboldi, Andrea (ITA)

226 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

227 Lacko, Lukas (SVK)