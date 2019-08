US Open 2019 LIVE in tv su Eurosport e in live streaming su Eurosport Player

Inizia l'ultimo Slam dell'anno e New York si prepara a vivere due settimane di grande tennis con il fiato sospeso. Gli US Open 2019 vedranno darsi battaglia Novak Djokovic, vincitore degli Australian Open e di Wimbledon nonché numero 1 del mondo e Rafa Nadal, che ha trionfato al Roland Garros e di recente anche a Montreal. Roger Federer, dopo la cocente delusione della finale persa ai Championships, come reagirà nel torneo che l'ha visto sollevare il trofeo per cinque anni di fila (dal 2004 al 2008)? Ci saranno outsider pronti a togliere lo scettro ai tre totem del tennis mondiale? Nel femminile assisteremo alle solite sorprese?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire un totale di 16 campi LIVE in contemporanea.

Il calendario degli US Open 2019

I match del tabellone principale avranno luogo da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre e ci saranno due sessioni: la sessione diurna inizia alle ore 17:00 italiane (le 11:00 del mattino a New York), mentre quella nottura inizia alle ore 1.00 italiane (le 19.00 a New York).

Day 1: lunedì 26 agosto - Primo turno

Day 2: martedì 27 agosto - Primo turno

Day 3: mercoledì 28 agosto - Secondo turno

Day 4: giovedì 29 agosto - Secondo turno

Day 5: venerdì 30 agosto - Terzo turno

Day 6: sabato 31 agosto - Terzo turno

Day 7: domenica 1 settembre - Ottavi di finale

Day 8: lunedì 2 settembre - Ottavi di finale

Day 9: martedì 3 settembre - Quarti di finale

Day 10: mercoledì 4 settembre - Quarti di finale

Day 11: giovedì 5 settembre - Semifinali femminili

Day 12: venerdì 6 settembre - Semifinali maschili

Day 13: sabato 7 settembre - Finale femminile

Day 14: domenica 8 settembre - Finale maschile

Gli italiani in tabellone

In attesa di sapere se qualche altro azzurro si unirà alla truppa italiana tramite le qualificazioni, l'Italia si presenta con sei rappresentanti nel tabellone maschile: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Nel femminile figura soltanto Camila Giorgi.

US Open in ESCLUSIVA su Eurosport ed Eurosport Player

Bonus channel dedicati sul Player per tutte le partite delle qualificazioni, da lunedì 19 a venerdì 23 ma non solo. Canali aggiuntivi garantiscono la completa copertura del torneo, fino a 16 campi live in contemporanea per 250 ore di tennis in diretta dai campi di New York. Su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 le partite degli italiani, su Eurosport Player tutti i match concomitanti LIVE da 16 campi. Flavia Pennetta sarà protagonista del vodcast 'L'angolo di Flavia' a cura della redazione di Eurosport.

Tabellone maschile - Tabellone femminile

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.com! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del Grande Slam americano.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i “dietro le quinte” più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

US Open: i match delle leggende

Avviciniamoci all'ultimo Slam dell'anno con alcuni dei match più appassionanti che hanno fatto la storia del tennis.

Finale 1989 - Lendl vs Becker

Video - US Open, Legends Matches: Finale 1989 - Lendl vs Becker 29:52

Finale 2002 - Agassi vs Sampras

Video - US Open, Legends Matches: Finale 2002 - Agassi vs Sampras 29:22

Gli speciali: tornano "Game, Set & Mats" e il "Commissioner del Tennis"

A commentare i match più interessanti e spettacolari del torneo ci saranno i nostri grandi esperti: Mats Wilander e Barbara Schett condurranno, ogni giorno, la rubrica “Game, Set & Mats”. Non potrà mancare neanche John McEnroe, pronto come sempre ai suoi commenti pungenti nelle vesti del "Commissioner del Tennis".

