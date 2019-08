Inizia l'ultimo Slam dell'anno e New York si prepara a vivere tre settimane di grande tennis. Gli US Open 2019 vedranno darsi battaglia Novak Djokovic, vincitore degli Australian Open e di Wimbledon nonché numero 1 del mondo e Rafa Nadal, che ha trionfato al Roland Garros e di recente anche a Montreal. Roger Federer, dopo la cocente delusione della finale persa ai Championships, come reagirà nel torneo che l'ha visto sollevare il trofeo per cinque anni di fila (dal 2004 al 2008)?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire un totale di 16 campi.

Il calendario delle qualificazioni

Le qualificazioni iniziano lunedì 19 agosto, e si svolgeranno in cinque giornate, partendo sempre dalle ore 17:00 italiane (le 11:00 del mattino a New York).

Day 1: lunedì 19 agosto - ore 17: primo turno

Day 2: martedì 20 agosto - ore 17: primo turno

Day 3: mercoledì 21 agosto - ore 17: secondo turno

Day 4: giovedì 22 agosto - ore 17: secondo turno

Day 5: venerdì 23 agosto - ore 17: terzo e decisivo turno

Gli italiani in gara

Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Gianluca Mager, Filippo Baldi, Alessandro Giannessi, Federico Gaio, Stefano Napolitano, Roberto Marcora, Jannik Sinner e Andrea Arnaboldi. Sono questi i nomi dei 12 azzurri ammessi direttamente alle qualificazioni dell’ultimo Slam della stagione 2019 nel tabellone maschile. A questi nomi si aggiungono Jasmine Paolini, Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan e Martina Di Giuseppe per un totale di 16 italiani.

Tabellone maschile - Tabellone femminile

