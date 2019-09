Ventidue partite in poco più di un mese. Solo due sconfitte, entrambe in finale. Un’estate semplicemente straordinaria quella di Daniil Medvedev sul cemento americano. Una corsa iniziata a Washington, passata per Montreal, festeggiata a Cincinnati e suggellata a New York, dove il tennista russo si è preso la prima finale slam della carriera al termine di un’altra grande partita.

Sì perché Grigor Dimitrov ci ha provato sul serio. E l’ha fatto per due set giocati al alto livello. Dall’altra parte della rete, però, molto semplicemente, ha trovato un muro invalicabile. Non sbaglia quasi mai Daniil Medvedev, caratteristica molto preziosa nella nobile disciplina del tennis. Il russo infatti non strapperà gli occhi come è stato in grado talvolta di fare anche in questa partita Grigor Dimitrov, ma a differenza di praticamente qualsiasi avversario incontrato lungo la sua strepitosa estate americana, la pallina arriva quasi sempre dall’altra parte: discriminante fondamentale per imporsi nel gioco del tennis.

Video - Smorzata delicatissima di Dimitrov, applaude anche Lindsey Vonn 00:47

E’ stato così anche questa sera; e per Grigor Dimitrov sono stati fatali i primi due set. Giocati alla pari, condotti alla grande, culminati in punti degni di finire dentro gli highlights di recap; quando poi però realmente contava, quando il quindici valeva qualcosina in più, a vincere lo scambio è stato quasi sempre Daniil Medvedev.

Video - Sciabolata incredibile di Medvedev: il suo colpo rientra in campo, palla sulla linea 00:45

Si è imposto così nel tie-break del primo set il russo, capace prima di annullare un set point nel 12esimo game e poi di sfruttare la prima chance dentro il tie-break; come così ha fatto anche nel secondo set, quando dopo due ore di sostanziale equilibrio e di partita giocata su ottimi livelli da entrambi i protagonisti, Medvedev ha dato la sterzata decisiva con il break nel decimo game.

Il bulgaro, fin lì praticamente alla pari, si è così trovato sotto 7-6, 6-4. E piazzare la rimonta a un così solido avversario si è così palesata come una fantasia irrealizzabile. Medvedev infatti, lanciato nel punteggio e con il serbatoio delle energie da parecchi chilometri ormai prossimo alla riserva, è stato abile nell’evitare qualsiasi tipo di distrazione. Il break per il 3-1 ha fatto il resto, con il russo dritto poi fino al traguardo del 7-6, 6-4, 6-3 che vale la prima finale slam della carriera e uno tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal.

Video - Medvedev difende come può, ma Dimitrov è straordinario di tocco... Punto al bulgaro! 00:50

Un filotto straordinario quello di Daniil Medvedev, che grazie a questo successo diventa il primo tennista da Andre Agassi nel 1995 a centrare 4 finali consecutive sul cemento americano. The Las Vegas Kid infilò Washington, Masters canadese, Cincinnati e New Haven. Medvedev riesce a fare anche meglio, con Washington, Montreal, Cincinnati e la ciliegina sulla torta di una finale slam come gli US Open. Gli applausi, questa volta, arrivano anche dal pubblico newyorchese: dopo la pace dei giorni scorsi, infatti, dagli spalti si sono resi consapevoli di aver assistito a una corsa non proprio così comune.