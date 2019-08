Andreas Seppi onora il suo primo turno degli US Open ma alla fine cede alla maggiore qualità di Grigor Dimitrov. La battaglia inizia nel secondo set, dopo un 6-1 severo in favore del bulgaro che mette in discesa la pratica nella speranza di un compito agevole.

Dimitrov, però, si trova a dover fare i conti con il solito spirito combattivo dell’altoatesino che sale 2-0 nel secondo parziale, ma poi si fa raggiungere e perde anche il nono game: sul 4-5, l’azzurro piazza il contro-break e vince il tie-break con la testa, per 7 punti a 2, mandando fuori giri il bulgaro.

Quello che manca a Seppi, però, è la tenuta fisica dei giorni migliori e il progetto di maratona sfuma: dopo il 6-4 del terzo set, dal 3-3 del quarto Dimitrov allunga e il serbatoio di Andreas, anche negli scambi lunghi, si esaurisce. Senza troppi rimpianti, Seppi saluta così New York, cemento con il quale ha sempre avuto storicamente meno feeling rispetto a quello australiano, ed è il bulgaro a prevalere per 6-1 6-7(2) 6-4 6-3. Al prossimo turno se la vedrà con Borna Coric.