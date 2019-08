Notte piccante allo US Open. In campo, così come fuori. Tanta attenzione era soprattutto per le condizioni fisiche del numero 1 del mondo Novak Djokovic, dopo che la spalla sinistra era stata più volte trattata nel match con Londero e lo stesso serbo aveva dichiarato “proverò a congelarla per 48 ore”. Una spalla che qualche tweet affrettato nel corso della giornata aveva anche scritto di un Djokovic pronto al ritiro. Nulla di tutto. Il serbo infatti ha giocato... E ha vinto. Senza troppi problemi, tra l’altro. Certo, l’americano Denis Kudla non poteva essere un test probante. Djokovic ha regolato il suo avversario in 3 set e senza mai realmente soffrire: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio; decisamente più veritiera dunque sarà la sfida degli ottavi di finale, dove il serbo incrocerà Stan Wawrinka (giustiziere in 3 set di un ottimo Paolo Lorenzi).

Video - US Open: Djokovic-Kudla 6-3 6-4 6-2, gli highlights 03:03

E così, le vere scene da popcorn, le hanno avute i possessori del biglietto per l’Armstrong, dove in scena sono andate due partite: Medvedev-Lopez e Medvedev-pubblico presente.

Già perché tutto è iniziato dopo che il russo, un po’ nervoso a inizio partita, si è mal comportato con un raccattapalle gridandogli e strappando via l’asciugamano; boati di disapprovazione del pubblico e immancabile warning del giudice di sedia.

Daniil Medvedev strappa l'asciugamano al raccattapalle durante il match con Lopez: prende il warning, viene fischiato dal pubblico e poi si scatenaGetty Images

Da lì è iniziato uno show, a cui poco dopo è seguito un palese dito medio non rivelato dall’arbitro ma piazzato immediatamente sui maxi-schermi dell’Armstrong.

Video - Medvedev perde il controllo: dito medio al pubblico degli US Open 00:35

Apriti cielo. Medvedev si è preso una bordata di fischi e ululati di disapprovazione, ma la cosa ha caricato in qualche modo il giocatore russo. Medvedev infatti ha condotto una gran partita contro un Feliciano Lopez che ha venduto carissimo la pelle: più di 3 ore di battaglia concluse per 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. Sul campo insomma il russo ha dimostrato di aver superato un po’ di stanchezza vista con Dellien al turno precedente (lui per altro che viene da un’estate lunghissima con 3 finali consecutive a Washington, Montreal e Cincinnati), ma ha poi rincarato la dose al termine del match. Chiamato per la consueta intervista e sommerso dai fischi, Medvedev ha continuato a provocare gli spettatori dichiarando: “Vi ringrazio, vi ringrazio perché voi mi avete dato la forza di vincere stasera. Se non foste stati qui, avrei perso, perché ieri ho avuto tantissimi crampi. Ma voglio che sappiate, quando andrete a letto stasera, che ho vinto grazie a voi. L'energia che mi avete dato mi basterà per le prossime 5 partite: più fate così (fischiate n.d.r.), più vinco”. (intervista nel tweet qui sotto).

Insomma, un finale piccantissimo a una serata a suo modo parecchio divertente.

Femminile: Svitolina facile, Keys batte (di nuovo) Kenin

Meno spettacolo invece nel femminile. Il derby ucraino non è di fatto esistito: la Yastremska ha provato a tirare vincenti su ogni pallina non prendendo quasi mai il campo; Svitolina è così passata agli ottavi con un facile 6-2, 6-0 in meno di un’ora; quello americano ha deluso un po’ le aspettative. Ci si attendeva una Kenin in grado di mettere in difficoltà la Keys anche a fronte dei problemi fisici di Madison nel secondo set, ma alla fine è terminata come a Cincinnati: vittoria Keys in 2 set per 6-3, 7-5. Svitolina e Keys si affronteranno così nell’ultimo ottavo di finale della parte bassa che attendeva di essere completato (Barty-Wang; Williams-Martic; Konta-Pliskova gli altri tre incroci).