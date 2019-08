Poco tennis in una giornata falcidiata dalla pioggia, ma sotto i tetti di Ashe e Armstrong la terza notte dello US Open 2019 presentava partite interessanti. Se non altro perché in campo scendevano, sia nel maschile che nel femminile, due dei candidati più seri ai rispettivi successi finali: Novak Djokovic e Serena Williams.

Promossi, alla fine, entrambi. Ma entrambi con una storia che merita di essere raccontata. La più interessante probabilmente è quella di Novak Djokovic, che ha vinto sì in 3 set contro l’argentino Londero, ma l’ha fatto in una partita tutt’altro che banale. Il serbo è infatti stato a lungo sotto: di un break nel primo set, con Londero avanti 3-2 e servizio; ma soprattutto di un doppio break nel secondo, quando l’argentino era salito addirittura 3-0 e battuta. In entrambi i casi però Djokovic ha trovato il modo di operare il rientro e il successivo sorpasso. E questo nonostante la notizia più interessante – per tutti i suoi avversari in particolare – della serata: ovvero un problema evidente alla spalla sinistra.

Novak Djokovic e il suo problema alla spalla sinistra: il fisioterapista in campo durante il match di secondo turno US Open 2019 con LonderoGetty Images

Molto dolorante, Djokovic, si è fatto più volte trattare per una noia fisica che lo affliggeva soprattutto al servizio e sul rovescio. Una patologia a cui il serbo al termine della partita ha confessato di conviverci ormai da qualche settimana. Fondamentale, per Djokovic, in questo match, è stato però proprio il rientro nel secondo parziale: da 0-3 sotto a 5-3, prima però che un ennesimo controbreak lo costringesse a giocarsela al tie-break. Trovato il successo per 7 punti a 3, il match ha preso a quel punto rapidamente la strada di Djokovic, col 6-4, 7-6, 6-1 finale a regalare al numero 1 del mondo il 3° turno: troverà Kudla o Lajovic e avrà 48 ore di tempo per “tenere la spalla congelata” (usiamo le sue parole al termine della partita).

Video - US Open: Djokovic-Londero 6-4 7-6 6-1, gli highlights 03:01

Dopo Djokovic sul centrale è stato il turno di Serena Williams. Contro la 17enne americana McNally, la cui somiglianza somatica con un’altra tennista statunitense – CoCo Vandeweghe – è francamente impressionante, la Williams ha avuto il suo bel da fare. Per un set e mezzo la teenager americana ha infatti fatto partita alla pari con Serena, strappando il primo parziale e rimanendo agganciata al match fino al 2-2 del secondo. Poi la Williams ha cambiato passo, lasciando un totale di 2 game alla giovane connazionale. Una vittoria alla fine convincente per Serena, che vola così al 3° turno contro una tra Muchova o Hsieh: comunque vada tra queste due, potrebbe essere un altro match interessante.

Video - US Open: Serena Williams-McNally 5-7 6-3 6-1, gli highlights 02:52

Louis Armstrong: Barty e Koepfer avanti

Decisamente meno attraente il programma serale del secondo campo coperto. La numero 2 del mondo Ashleigh Barty ha confermato l’andamento un po’ altalenante che si era visto anche al primo turno. L’australiana ha faticato più del previsto per domande la statunitense Lauren Davis: 6-2, 7-6 il punteggio, con la Barty però che nel secondo parziale ha anche dovuto annullare un set point. Al terzo turno troverà Peng o Sakkari; ed in particolare se dovesse essere la greca a passare la Barty dovrà offrire qualcosa di più di quanto visto fin qui in questo US Open.

Video - US Open: Barty-Davis 6-2 7-6, gli highlights 02:57

Festa, infine, per il tedesco Dominik Koepfer. Nel match ‘tappabuchi’ piazzato su questo campo a causa del forfait di Coric (che avrebbe dovuto prendersi la scena opposto a Dimitrov), gli organizzatori avevano deciso di piazzare il padrone di casa Opelka, giustiziere al 1° turno di Fabio Fognini. Speranze tutto sommato mal riposte: Opelka infatti ha giocato una partita piuttosto deludente e, anche per via dei problemi alla schiena, si è arreso al n°118 del mondo. Prosegue così la corsa di Koepfer, iniziata con le qualificazioni e arrivata così fino al terzo turno: lì troverà il vincente di Brooksby-Basilashvili; e continuare a sognare è tutt’altro che impossibile.