Fine della corsa. Nemmeno Novak Djokovic può superare determinati limiti fisici. Il serbo, che nel corso della carriera ci aveva abituato a ri-settare i limiti della fisica, spingendo il suo elastico corpo in traiettorie ed estensioni inesplorate per la quasi totalità del circuito ATP, è evidentemente un uomo. E come tale deve rispondere alle logiche del dolore. La spalla sinistra, misteriosamente infortunata non si sa dove e quando – Djokovic non ne ha voluto parlare in conferenza stampa – ma ormai “sotto ghiaccio” (cit.) dal match di secondo turno contro Londero, non ha retto al ritmo e alle bordate di un avversario come Stan Wawrinka.

Già, perché finché si è trattato di avere a che fare con l’argentino Londero o con l’americano Kudla, la netta superiorità in termini di talento del serbo è bastata per limitare i danni; di fronte però alla qualità di un ritrovato – ormai da tempo – Wawrinka, tutti i nodi per Djokovic sono venuti al pettine.

Novak Djokovic dolorante durante il match con Stan Wawrinka agli ottavi di finale degli US Open 2019Getty Images

E non che il serbo non ci abbia provato anche questa sera. Anzi. Djokovic ha lottato alla pari per un set ed era salito sopra di un break del secondo, quando una piccola distrazione di Wawrinka al servizio aveva contribuito a rimettere in battaglia un Nole palesemente non al meglio, ma mai evidente nella sua mimica nel lanciare segnali di insofferenza fisica. Una volta però visto scappar via il break di vantaggio e insieme a quello subita la rimonta del tennista elvetico, il serbo ha scoperto le carte. Un medical timeout a inizio terzo set – con Djokovic sotto 6-4, 7-5; un paio di game in equilibrio; poi il break subito a zero e la stretta di mano. Impossibile, in queste condizioni, pensare di piazzare la rimonta a un avversario così ben in partita.

Wawrinka infatti era stato eccellente nell’approccio al match, con un primo set in particolare che l’aveva visto intoccabile al servizio: 8 aces. Un fondamentale di cui lo svizzero aveva fatto sfoggio sia con Sinner al primo turno che con Lorenzi al terzo, quando il giovanotto e il veterano azzurro avevano stuzzicato il buon Stan con due partite tutt’altro che banali; e dove Wawrinka aveva risposto presente in maniera assai convincente.

Per l’elvetico arriva così il secondo quarto di finale slam di quest’anno dopo quello perso al Roland Garros da Federer, ma soprattutto la sensazione di essere al miglior livello della sua seconda parte di carriera, ovvero quella post infortunio e operazione chirurgica al ginocchio. Tutto da vedere però se basterà contro Daniil Medvedev. Anche il russo, infatti, reduce da un’estate straordinaria in termine di risultati ma al tempo stesso drenante dal punto di vista delle energie (3 finali consecutive negli ultimi 3 tornei giocati: Washington, Montreal e Cincinnati), sta da più giorni dichiarando di giocare sotto antidolorifici. Medvedv però pare aver trovato una soluzione migliore persino dei medicinali: nutrirsi dell’odio del pubblico newyorchese.

Video - US Open: Wawrinka-Djokovic 6-4 7-5 2-1 e ritiro, gli highlights 03:06

Le altre: Medvedev, la sfida ai newyorchesi continua

Sul campo Armstrong è andato in scena il secondo atto de ‘New York City vs Daniil Medvedev’. Spettatore interessato anche il buon Dominik Koepfer, che ha giocato una partita di grande livello sorprendendo il russo nel primo set e salendo un break sopra anche nel secondo. Poi, però, si è scatenato il russo, fomentato – come dichiarerà alla fine – anche dai fischi del pubblico, ancora con la testa al match con Lopez (dove Medvedev rifilò il ‘medio’ agli spettatori). Morale della favola l’odio reciproco alla fine fomenta ancora il russo, che dimentica il dolore alla spalla – sta giocando sotto antidolorifici dopo l’enorme quantità di match giocati in quest’estate americana – e gli fa piazzare la rimonta: finisce 3-6, 6-3 6-1, 7-6 con Medvedev che centra per la prima volta in carriera i quarti di finale dello US Open. Occhio alla prossima, perché “più continuate così, più match vincerò” cit.

Video - US Open: Medvedev-Koepfer 3-6 6-3 6-2 7-6, gli highlights 03:04

Femminile: la Keys non risponde, Svitolina ai quarti

Completato il quadro della parte bassa. La giornata si era aperta con la sorpresa Qiang Wang, vincitrice del match su Ashleigh Barty. Poi la vittoria di Serena Williams su Petra Martic e soprattutto quella di Johanna Konta in una gran battaglia contro Carolina Pliskova. Ultima del tabellone dunque a prendersi l’accesso ai quarti Elina Svitolina, brava a giustiziare una Madison Keys semplicemente agghiacciante in risposta. L’americana infatti non è mai arrivata a palla break lungo tutto il corso della partita, sotterrando una quantità impressionante di risposte (e non che la Svitolina si fosse travestita da Milos Raonic). Morale della favola 7-5, 6-4 a favore della Svitolina che troverà così proprio Johanna Konta. Per Serena Williams invece c’è la Wang.

Calcoli finali per il primo posto della classifica WTA che diventano piuttosto semplici: o la Osaka si confermerà vincitrice del torneo, oppure la nuova n°1 tornerà a essere l’australiana Barty.