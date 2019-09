Non poteva chiedere di più al suo torneo, Pablo Andujar. Un anno fa in lacrime di gioia per aver vinto il Challenger di Firenze e aver capito di poter giocare a tennis ancora a un buon livello dopo un lungo infortunio, oggi, per la prima volta in carriera, agli ottavi di finale di un torneo dello slam. Di fronte, lo spagnolo, ha trovato infatti un Gael Monfils semplicemente troppo superiore. Più carico, più in palla, ma soprattutto più forte, Monfils è stato protagonista di una partita letteralmente a senso unico: 6-1, 6-2, 6-2 il punteggio.

Il francese ha navigato veloce fin dai primi scambi, dimostrando di avere una palla più penetrante e veloce e una condizione atletica nettamente superiore a quella del suo avversario spagnolo. Andujar, fin da subito, ha dovuto fare i conti con recuperi come quelli che potete ammirare nel video qui sotto, capendo così che oggi ci sarebbe stato davvero ben poco da fare.

E così è stato. Il match è andato via dritto per Monfils che ha inoltre il servito sopra il 70% e non ha mai concesso nemmeno una palla break: insomma, per Gael è stato il più classico degli allenamenti agonistici.

Sarà così il tennista francese, numero 13 del seeding, l’avversario di Matteo Berrettini ai quarti di finale dello US Open. Un incrocio inedito in carriera tra i due; per un Berrettini che nonostante la grande prova di oggi contro Rublev partirà leggermente sfavorito. Monfils infatti ha dato sensazione lungo questo torneo di essere particolarmente in palla e ben concentrato; ma al di là di questo vanta un invidiabile 23-4 quest'anno nelle partite giocate sul cemento. Un match, comunque, che se confermerà quanto mostrato da entrambi agli ottavi, premette una buona dose di spettacolo; con Monfils che in caso di vittoria tornerebbe in Top10 e Berrettini che invece diventerebbe n°9 della Race (con buone chance dunque di giocarsi un posto per le Finals di Londra a fine stagione).