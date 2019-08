Fabbiano-Bublik: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Nella notte tra giovedì e venerdì, a partire dalle 17 italiane, il match del secondo turno del tabellone maschile degli US Open 2019, Fabbiano-Bublik, sarà trasmesso in tv su Eurosport. La sfida tra l'azzurro e il kazako sarà visibile sulla piattaforma pay-per-view di Sky, canale 210 e 211, e su Dazn.

Thomas Fabbiano agli US Open contro Dominic ThiemGetty Images

Fabbiano-Bublik sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Thomas Fabbiano-Aleksandr Bublik: informazioni

Data, orario e luogo: giovedì 29 agosto, dalle 17:00, Campo 8

Fabbiano-Bublik sarà il terzo match in programma sul Campo 8. Si comincia alle ore 17:00 con Martic-Bogdan, per poi proseguire con Carreño Busta-Berankis. Nella serata newyorkese scenderà finalmente in campo il tennista pugliese. Thomas Fabbiano si giocherà per la quinta volta in carriera un secondo turno in uno Slam dopo gli Us Open 2017, il Roland Garros e Wimbledon 2018 e l'Open britannico di quest'anno, dove si è dovuto arrendere ai sedicesimi contro Verdasco.

