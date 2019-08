Giorgi-Sakkari: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Nella notte tra lunedì 26 agosto e martedì 27 agosto, a partire dirca dalle 22:00, il match del primo turno del tabellone femminile degli US Open 2019, Giorgi-Sakkari, sarà trasmesso in tv su Eurosport. Il debutto Slam per l'azzurra sarà visibile sulla piattaforma pay-per-view di Sky, canale 210 e 211, e su Dazn.

Giorgi-Sakkari: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Giorgi-Sakkari sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Camila Giorgi-Maria Sakkari: informazioni

Data, orario e luogo: lunedì 26 agosto, intorno alle ore 22:00, Campo 12

Giorgi-Sakkari sarà il terzo match in programma sul campo 12. Si comincia alle ore 17:00 con Kudla-Tipsarevic, per poi proseguire con Sasnovich-Brady. Nel pomeriggio newyorkese scenderà poi in campo la tennista azzurra. L'orario, a quel punto, dovrebbe essere intorno alle 22:00 italiane, ma è chiaramente variabile a seconda della durata delle precedenti.

