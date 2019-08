Si allarga la truppa degli italiani nel tabellone principale dello US Open. Dopo Fabbiano, Sonego, Berrettini, Cecchinato, Fognini, Seppi, Sinner e Camila Giorgi, si aggiunge anche il veterano Paolo Lorenzi.

Il sense, sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni dal ceco Jiri Vesely al termine di una battaglia da più di 3 ore, riesce ad avere accesso al main draw come ‘lucky loser’.

Decisivo è infatti il ritiro del sudafricano Kevin Anderson, ancora alle prese con un problema al ginocchio destro che alla fine ha fatto optare il giocatore per il forfait all’ultimo slam della stagione.

Diventano così 9 gli azzurri nel tabellone principale. Per Lorenzi tra l’altro il primo turno non è nemmeno impossibile. Preso il posto in Anderson, per Paolino l’esordio sarà contro lo promessa statunitense Zachary Svajda; giocatore anch’egli proveniente dalle qualificazioni e primo classe 2002 della storia a qualificarsi per un torneo dello slam (il primo classe 2001 è Jannik Sinner; quindi US Open da ‘record’ per i volti nuovi).