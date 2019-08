Seguono aggiornamenti...

Una vendetta dolce, attesa meno di due mesi, premia Lorenzo Sonego che accede al secondo turno degli US Open confermando, come minimo, il risultato dello scorso anno a New York. Il tennista torinese schianta Marcel Granollers 6-3 6-4 6-4 in due ore e 21 minuti e dimentica così il ko di Wimbledon, quando lo spagnolo s’impose 7-6 6-4 6-4.

Nel tennis le cose cambiano velocemente e il 24enne vola immediatamente sul 4-0 per poi chiudere 6-3 il primo parziale. Sonego è superiore in ogni zona del campo e dimostra di avere molte più soluzioni da fondocampo rispetto al suo avversario. Granollers si aggrappa al serve and volley e sopravvive nel terzo game del secondo set annullando tre palle-break.