La questione, in realtà, non si era mai davvero posta. Certo, qualcuno che confidava nel cuore e nell’orgoglio di un campione slam ferito da una stagione altamente deludente, effettivamente c’era; ma si contavano sulle dita di una mano, la stessa che indicava in qualche modo anche la possibilità di vittoria in percentuale di Marin Cilic su Rafael Nadal: tre, quattro percento. Nulla di più. E così in effetti alla fine è stato.

Nessuna sorpresa nell’ottava notte dello US Open, dove si chiudeva il quadro definitivo dei quarti di finale. A raggiungere l’argentino Schwartzman, giustiziere di Zverev, è stato il numero 2 del seeding Rafael Nadal.

L’orgoglio di Marin Cilic, in questo 2019 incapace di andare in qualsiasi torneo oltre ai quarti di finale, è durato giusto il tempo di un set: il secondo. Il croato lì ha illuso il pubblico di poter sul serio concedere una partita, come ai tempi migliori, come in semifinale dell’Australian Open un annetto fa. Così non è stato, con Cilic che dopo aver reso a Nadal il 6-3 subìto dallo spagnolo nel primo set, ha assaggiato la furia del maiorchino nel terzo e quarto parziale. Giusto il tempo di tenere un turno di servizio, poi Nadal ha smascherato il Cilic che fu infilando la bellezza di 9 giochi consecutivi: 6-1, 6-2 il parziale della terza e quarta partita e tanti saluti al tennista croato.

Video - Nadal, che magia! Gratis non dà nulla, recupero e punto ad aggirare il paletto! 00:51

Un ottimo Nadal, quello della notte. A cui il test Cilic è comunque servito come vera prima stimolazione a un abbozzo di partita: quelle che Rafa, fin qui, contro Millman e Chung non aveva mai avuto.

Lo spagnolo naviga così sereno – a differenza di quanto fu qui l’anno scorso – verso i quarti di finale, dove sulla sua strada troverà appunto ‘el Peque’, bravo a sua volta a farsi un giro senza subire danni sulle montagne russe di Alexander Zverev. Vediamo se Schwartzman effettivamente riuscirà a rimanere più a lungo in partita dei due set prodotti da Cilic, anche se il parziale di 7-0 Nadal negli scontri diretti – e soltanto due set lasciati per strada sui 19 giocati – non lasciano presagire nulla di buono per il tennista argentino. Insomma, occhio, sul serio, a Rafael Nadal. Che mai come quest’anno pare poter arrivare riposato a una finale slam giocata fuori dal parco giochi privato del Roland Garros.