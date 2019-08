Con carattere, con testa, con tennis. Jannik Sinner prosegue la sua corsa dentro le qualificazioni dello US Open e vola al turno decisivo al termine di una partita di grande spessore. L’altoatesino infatti rimonta e vince contro il croato Galovic per 4-6, 7-6, 7-5 e lo fa in un match dove è riuscito a venire fuori da due momenti delicatissimi.

Il primo, nel secondo set, quando dopo essere stato sopra di un break si era fatto riprendere fino al 5-5. Lì una palla break a favore di Galovic avrebbe mandato il croato a servire per il match; bravo Sinner ad annullarla e poi chiudere per 7 punti a 2 il successivo tie-break.

Poi, il terzo parziale. Lì Sinner è andato sotto 5-2, ma è riuscito anche in questo caso in una grande rimonta. Una rimonta in cui sono arrivati anche due match point salvati nell’ottavo game; prima di un finale tutto dalla sua parte. Cinque game consecutivi insomma nel momento chiave e dopo 2 ore e 50 di battaglia il classe 2001 vola così al match decisivo: se riuscirà a battere lo spagnolo Vilella Martinez giocherà il primo main draw di uno slam della carriera.

Lorenzi c’è

Per un tennista a inizio carriera che va, c’è anche un veterano che ancora si gioca le sue cartucce: Paolo Lorenzi. Il senese ha superato in 2 set il francese Enzo Couacaud, 7-6, 6-3 il punteggio, centrando così anche lui il turno decisivo: troverà un altro grande esperto del circuito, il ceco Jiri Vesely.

Fuori Giannessi e Caruso

Non ce la fanno invece Alessando Giannessi e Salvatore Caruso. Il siciliano ha alzato bandiera bianca contro Lukas Rosol, 6-1, 7-5 in favore del ceco, anch’egli ‘vecchio volpone’ del circuito. Per Giannessi invece fatale il francese Constant Lestienne: netta la vittoria del transalpino che si è imposto 6-3, 6-0.