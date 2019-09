Seguono aggiornamenti...

Rafa Nadal ha vinto tante finali, ma una partita del genere resterà per sempre una gemma nella sua straordinaria carriera e indimenticabile nella storia di questo sport. In quattro ore e 51 minuti, il mancino di Manacor s’impone con il punteggio di 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 contro un grandissimo Daniil Medvedev.

Video - Il buongiorno di Nadal a Medvedev: punto intorno al paletto nel primo game 00:40

Partiamo dalla fine per raccontare un match ad alto tasso di spettacolarità ed emozione, una partita che Nadal aveva in suo totale controllo. Cambi di ritmo, tagli, variazioni, discese a rete improvvise, il back: lo spagnolo sembra avere a disposizione tutte le armi per disinnescare il gioco del russo, molte più soluzioni che valgono un primo set tirato ma con un padrone scritto.

Al contrario, Medvedev non ha un colpo rapido risolutivo e si prostra alla legge di Nadal anche nel secondo parziale, pur chiudendo con un saldo vincenti/errori di +5 rispetto al +1 di Rafa. Neppure questo è sufficiente contro uno dei più grandi lottatori nella storia della disciplina e sul break di Nadal, il 3-2 e servizio, il match sembra in archivio, materiale pronto per le statistiche.

Invece, il russo ha la forza di rimettersi in corsa, di piazzare il contro-break e d’iniziare un’altra finale. Quella dell’irrazionale, del cuore, dell’istinto e della paura di Rafa. Ormai a corto di energie, un tennista in campo 23 volte dal 29 luglio e capace di vincere 20 di questi match, si ritrova in trincea ma con una voglia encomiabile di non mollare mai nel 19esimo torneo della sua logorante stagione.