Sono questi i match che piacciono a Nadal, quelle prove di forza che risuonano come avvisi alla concorrenza. Hyeon Chung, proveniente dalle qualificazioni, trova alla sua sesta partita un avversario in grado di togliergli ogni certezza. Il mancino di Manacor, riposato e tirato a lucido per non aver disputato il secondo turno a causa del forfait di Kokkinakis, domina il sudcoreano in un’ora e 59 minuti per 6-3 6-4 6-2.

La prova di Nadal è di straordinaria intelligenza tattica: il numero 2 del mondo gioca in continua variazione, non propone mai una palla uguale all’altra al vincitore delle Next Gen Finals 2017 per non dare ritmo a un tennista che si ciba di ritmo e si appoggia benissimo. Chung non può nemmeno risolvere i game di battuta con il primo colpo, dato che il servizio non è il suo punto di forza. Lo è il rovescio con cui il classe 1996 regala squilli sporadici e miracoli che misurano la grandezza di Rafa.

Video - US Open: Nadal-Chung 6-3 6-4 6-2, gli highlights 03:03

Il resto è un assolo del campione delle edizioni 2010, 2013 e 2017 che scava il solco grazie a un mix perfetto di completezza e consapevolezza nei propri mezzi. La buona notizia per Chung, attuale 170 del mondo, è essere tornato a competere dopo la semifinale agli Australian Open 2018 e tanti, troppi, problemi fisici. Per Rafa Nadal, che giocherà gli ottavi in un major per la 36esima volta in carriera, contro Cilic o Isner, i segnali sono estremamente positivi.

Video - Nadal, pallonetto chirurgico: Chung vede la palla che si stampa sulla riga 00:28