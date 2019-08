Roger Federer riscopre l’arte di incantare. Dopo i primi due turni che avevano mostrato una versione opaca dello svizzero, con due set lasciati per strada in apertura a Nagal e Dzumhur, lo svizzero si diverte contro Daniel Evans e gli concede la miseria di cinque game in un’ora e 19 minuti: 6-2 6-2 6-1.

È superiore in tutto Federer ma la notizia è un’altra: in condizioni di gioco più rapide – lo svizzero si era lamentato della lentezza del campo sotto il tetto dell’Arthur Ashe – il repertorio del cinque volte campione è finalmente quello dei giorni migliori. Lineare, plastico e armonioso, il vincitore di 20 Slam gioca sempre d’anticipo e non lascia all’inglese il tempo di ragionare.

" Ho accantonato il pensiero che Roger sia imbattibile per me. Sono molto più fiducioso rispetto alle precedenti sfide e credo di poter vincere. Se pensassi di non avere alcuna chance, allora sarebbe inutile scendere in campo [Dan Evans] "

Le dichiarazioni di Evans alla vigilia sono state incaute perché il rovescio slice del numero 58 del mondo non crea nessun fastidio a Federer che all'aperto limita il numero di errori gratuti: erano stati 32 con Nagal e 22 con Dzumhur, mentre in quest’occasione sono appena sette.

Insomma, con le sue soluzioni al volo, il fuoriclasse di Basilea delizia l’Arthur Ashe e si guadagna gli ottavi, dove si misurerà con il vincente di Goffin-Carreno Busta, per la diciottesima volta agli US Open: dopo la sconfitta al terzo turno con Juan Carlos Ferrero nel lontano 2000, Federer non ha mai fallito l’appuntamento con la seconda settimana di New York. E il torneo ritrova uno dei protagonisti più attesi.