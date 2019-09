Un antipasto prima della grande portata. Uno di quegli aperitivi che van giù così, come acqua, nelle calde serate d’estate: il bicchiere in mano e non si sa come, nel giro di un amen, due sorsate e tocca tornare al bancone. E’ la metafora perfetta per il quarto di finale di Serena Williams che scende in campo e 44 minuti dopo è già di nuovo sotto la doccia: 6-1, 6-0 a Qiang Wang. Nel mezzo, una partita complicata quanto appunto un aperitivo con le amiche.

Non aveva né il tennis, né la potenza, né la classe o l’esperienza per poterla portare su un’altro piano di battaglia la Wang. E’ infatti è finita senza nemmeno iniziare: 25 vincenti a 0 a favore della Williams e via a liberare il campo per il match tra Federer e Dimitrov.

Un no-contest, una non-partita. Il nulla più totale. Se non l’esercizio tecnico della Williams e il suo tiro al bersaglio.

Non resta così che raccontare allora i numeri, i record di Serena. Con questa vittoria la Williams si qualifica per la 38esima volta in carriera in una semifinale di un torneo dello slam. Statistiche che si restringono a 13 semifinali allo US Open, di cui 10 negli ultimi 10 tornei a cui ha preso parte qui a New York. Numeri abbastanza impressionanti a cui aggiungere la 100esima vittoria sui campi di Flushing Meadows. In semifinale proverà a metterle un freno Elina Svitolina che, seppur sfavorita, dovrebbe regalare qualcosa in più di quanto sia riuscita a (non) fare la malcapitata tennista asiatica questa notte.