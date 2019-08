Sinner-Wawrinka: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Nella notte tra lunedì e martedì prossimo, a partire dall'1:00 italiana, il match del primo turno del tabellone maschile degli US Open 2019, Sinner-Wawrinka, sarà trasmesso in tv su Eurosport. Il debutto assoluto in uno Slam per l'azzurro sarà visibile sulla piattaforma pay-per-view di Sky, canale 210 e 211, e su Dazn.

Jannik SinnerImago

Sinner-Wawrinka: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Sinner-Wawrinka sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Con Eurosport Player potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Jannik Sinner-Stan Wawrinka: informazioni

Data, orario e luogo: martedì 27 agosto, dall'1:00, Louis Armstrong Stadium

Sinner-Wawrinka sarà il quarto match in programma sul Louis Armstrong. Si comincia alle ore 17:00 con Martincova-Pliskova, per poi proseguire con Gunneswaran-Medvedev e Zheng-Venus Williams. Nella serata newyorkese scenderà finalmente in campo il tennista altoatesino. Per Jannik Sinner si tratta della prima volta in carriera in un main-draw di uno Slam e sfiderà subito un grosso calibro come lo svizzero, campione dell'edizione 2016 e numero 23 del mondo. Solo Diego Nargiso (18 anni ancora non compiuti) è approdato a un’età inferiore al tabellone principale di uno Slam, ovvero gli Australian Open del 1988.

Video - Jannik Sinner, la scalata da record del 2001 che fa sognare il tennis italiano 01:10

La corsa verso il main-draw degli US Open 2019 di Sinner