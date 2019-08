Sorteggio da brividi per nel tabellone femminile principale dello US Open 2019. Un primo turno infatti che bloccherà fin da subito tutte le attenzioni. A sfidarsi, infatti, saranno Serena Williams e Maria Sharapova. Uno scontro dove in campo andranno 28 titoli slam – 23 Serena, 5 Maria – e che le rimette contro dopo l’incrocio mancato del Roland Garros 2018, quando Serena si ritirò all’ultimo lasciando campo alla russa (alimentando anche qualche chiacchiericcio sulla volontà della Williams, non al meglio, di lasciare la vittoria sul campo all’”odiata” rivale”). Il bilancio dice 19-2 a favore di Serena. Le telecamere, chiaramente, saranno tutte su questo incrocio.

Sul fronte italiano non pesca benissimo Camila Giorgi. Al primo turno l’azzurra, unica rappresentante italiana nel main draw femminile, pesca Maria Sakkari. La greca, giusto qualche giorno fa, si è brutalmente imposta per 6-3, 6-0 lasciando poco spazio a Camila. Dovesse uscire da questo incrocio, troverebbe poi al secondo turno una qualificata.

Osaka, Halep e i primi turni di livello

Tra le altre, la campionessa in carica Naomi Osaka parte contro la russa Blinkova. Interessante anche il derby bielorusso tra Azarenka e Sabalenka. Nella parte di tabellone della Osaka c’è anche la rivelazione dell’ultimo Wimbledon Cori Gauff: partirà contro la russa Potapova.

Per la numero 2 del mondo Ashleigh Barty c’è un esordio delicato contro la kazaka Zarina Diyas. Super interessante anche il primo turno tra Angelique Kerber e Kristina Mladenovic.

Kasatkina-Konta un altro match di alto livello per essere un primo turno, mentre per la campionessa in carica di Wimbledon Simona Halep l’esordio sarà più tranquillo e contro una qualificata.