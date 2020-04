Coronavirus, ipotesi porte chiuse per salvare gli US Open

La prossima edizione degli US Open, in programma dal prossimo 31 agosto al 13 settembre, potrebbe svolgersi a porte chiuse. A lanciare la notizia è stato il tabloid inglese Daily Telegraph, secondo cui, a causa dell'emergenza Coronavirus, i tennisti potrebbero scendere in campo con gli spalti vuoti. Gli impianti di Flushing Meadows, tra l'altro, in questi giorni sono stati riconvertiti in un ospedale COVID-19 per ospitare 350 posti letto e sopperire alla grave crisi sanitaria. Il primo Slam previsto per la ripresa (al momento fissata per il 13 luglio) sarebbe quello americano ma la situazione a New York è tragica e da qui nasce l'idea.

US Open senza pubblico

La USTA, secondo quanto riferito dal tabloid inglese, farà di tutto per non spostare sia la data sia la sede del torneo. Pertanto l'ipotesi di giocare a porte chiuse si fa sempre più largo, venendo incontro anche alle esigenze di sponsor e tv che preferirebbero comunque mantenere la sede originaria di New York, allontanando di fatto l'ipotesi emersa di poter giocare in inverno al caldo di Indian Wells. Il calendario tennistico, intanto, ha subito una vera e propria rivoluzione, con il torneo di Wimbledon che ha deciso di rinviare il tradizionale appuntamento sui prati londinesi direttamente al 2021, mentre il Roland Garros ha riprogrammato il torneo per l'autunno (dal 20 settembre al 4 ottobre).