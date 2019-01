Venus Williams rivela: "Vorrei partecipare alle Olimpiadi Invernali 2022 nel bob"

Venus Williams e il sogno olimpico: un legame tutto speciale. La venere nera del tennis si è espressa in un’intervista concessa a Tennis World Usa circa le sue intenzioni a Cinque Cerchi. Lei, con 5 titoli di Wimbledon e 2 Us Open in bacheca, ha posto come termine della sua carriera agonistica quello dei Giochi Estivi di Tokyo 2020.

Video - Australian Open: Halep-Venus Williams 6-2 6-3, gli highlights 03:03

Le ambizioni però non si limiterebbero a questo. Secondo quanto affermato dalla giocatrice americana ci sarebbe l’intenzione di prendere parte alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 nel bob a due femminile: “Vorrei provare a staccare il biglietto per le Olimpiadi 2020 a Tokyo e poi vorrei cimentarmi nel bob nell’edizione di Pechino del 2022“, ha così affermato Venus. Una notizia che, come è logico, ha suscitato la curiosità di tutti in una disciplina, c’è da dire, in difficoltà.

Attualmente infatti sono soltanto 10 gli equipaggi femminili a prendere parte alla Coppa del Mondo, con 9 Paesi rappresentati. Appare evidente che se Williams dovesse entrare in gioco potrebbe creare un’attenzione particolare nei confronti della specialità. Scopriremo nei prossimi mesi se questa sarà solo una suggestione o se vi sarà qualcosa di concreto.

