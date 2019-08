Wawrinka su Sinner: “Conoscevo il suo livello, ha una palla pesante per la sua età"

I complimenti dopo un incontro, e nei giorni successivi, sono sempre un bel vedere nel tennis. Ma se a farli è qualcuno che ha vinto tre Slam, è stato per diversi anni, con continuità, rivale di Federer, Djokovic e Nadal, allora c’è di che sorridere. Ed è quello che può fare Jannik Sinner, perché a parlare molto bene di lui è Stan Wawrinka, l’uomo che lo ha superato in quattro set nel primo turno degli US Open lunedì scorso, sul Louis Armstrong Stadium.

Lo svizzero, campione a New York nel 2016, ha ammesso ai microfoni del Tribune Geneve: “Devo ammettere che mi aspettavo un mach difficile. Nessuno sta lì per un caso: non esistono giocatori scarsi negli Slam. Avevo già avuto l’opportunità di osservare Sinner alcune volte, quindi ne conoscevo il livello“.

Poi Wawrinka puntualizza in maniera precisa: “Ha una palla davvero pesante, soprattutto per un ragazzo della sua età. È la cosa che mi ha sorpreso di più quando ero in campo. Mi ha messo pressione continuamente e non ha avuto cali fino alla fine“.

Wawrinka è atteso dallo scontro di secondo turno con il francese Jeremy Chardy, con cui è in vantaggio 5-0 nei precedenti e ha perso un solo set.

