Wozniacki, continua la caduta libera: ko con la Zhang. Svitolina ok nella battaglia

dall’inviato a Wimbledon – Il terzo turno del tabellone femminile si apre con l’ennesima caduta di Caroline Wozniacki. La danese ormai è in caduta libera, con la cinese Shuai Zhang che si è imposta con un netto 6-4, 6-2. Questo terzo turno a Wimbledon per la Wozniacki è di fatto il miglior risultato negli ultimi 5 slam: primo turno al Roland Garros, 3° turno in Australia, 2° turno allo US Open 2018 e 2° turno a Wimbledon 2018. Insomma, da più di un anno la danese non riesce nemmeno ad accedere alla seconda settimana. E la caduta libera prosegue. Fa festa invece la Zhang che diventa la prima cinese agli ottavi di finale negli ultimi 5 anni.

Il match più interessante del femminile, almeno a inizio giornata, è stato però quello tra Elina Svitolina e Maria Sakkari. E’ finita in battaglia, come prevedibile. A imporsi la Svitolina, col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Brava a non perdere la calma l’ucraina, che già nel dodicesimo gioco del secondo set aveva avuto due match point. Non sfruttati e perso malamente il tie-break per 7 punti a 1, la Svitolina ha però condotto un buonissimo terzo set, rimanendo in partita dal punto di vista mentale e giocando un tennis molto solido. Tre note a margine: 1. Svitolina eguaglia il suo miglior risultato in questo torneo (2017, quando si arrese agli ottavi alla Ostapenko) 2. Per l’ucraina ora ci sarà una tra Petra Martic e Danielle Collins. 3. Nel box si è rivisto Gael Monfils. Il gossip li voleva in crisi dopo la chiusura del loro profilo condiviso su Instagram, ma proprio alla vigilia di questo torneo la pagina è stata riattivata e il francese oggi era presente all’angolo per supportare l’attuale fidanzata.

