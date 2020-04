Wimbledon, Roger Federer narratore della commovente lettera dedicata ai medici in prima linea

“Restiamo uniti nella speranza che domani sia meglio di oggi”. Queste parole, affidate alla voce inconfondibile di Roger Federer, chiudono una commovente lettera che l’organizzazione di Wimbledon ha voluto dedicare a tutti i suoi tifosi e agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta del coronavirus.

La 134esima edizione dei Championships non si disputerà, come dal 1915 al 1918 e dal 1940 al 1945, a causa della pandemia globale da Covid-19. È arrivato però un forte messaggio di unione e vicinanza a tutto il mondo proprio dal personaggio più rappresentativo del torneo, che invita tutti a fare il tifo per medici e infermieri che in questo momento “lottano per noi”.

" Sin dal 1877, i fan di Wimbledon hanno dimostrato sempre grande amore per il torneo. L’abbiamo seguito attraverso diversi tipi di schermo, a tutte le ore del giorno e della notte, venendo da lontano, probabilmente anche in coda...delle volte interminabili. Questa estate, purtroppo, dobbiamo restare uniti ma stando separati. Nessuna tenda verrà montata, nessun record verrà infranto, nessun trofeo inciso con il nome del vincitore. Ma come vi ringraziamo per la vostra passione e supporto, ricordiamo a noi stessi che saranno incoronati altri innumerevoli campioni. I medici e gli infermieri in prima linea di tutto il mondo stanno lottando per noi: tifiamo per loro. Per ora, con il gioco è sospeso: restiamo uniti nella speranza che domani sia meglio di oggi. "