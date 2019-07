Barbora Strycova sogna a occhi aperti: prima semifinale Slam a 33 anni, Konta si butta via

" Non ci credo. Non ci credo. Però è vero. Sono rimasta fedele al mio gioco, sono riuscita a far girare la partita, una delle mie migliori a Wimbledon. Sì, potrebbe essere il mio ultimo anno ma ora devo giocare il doppio. Non ho mai battuto Serena Williams? Non vedo l’ora di affrontarla e di tornare su questo campo giovedì [Barbora Strycova] "

Le semifinali femminili di Wimbledon saranno Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep. Tre nomi secondo pronostico, alla vigilia di questa giornata, ma la quarta è davvero una sorpresa. La giocatrice ceca, a 33 anni, si guadagna con pieno merito un posto tra le migliori quattro dei Championships centrando al contempo un traguardo mai raggiunto prima nei tornei dello Slam.

Un’impresa resa possibile dalla giornata da incubo di Johanna Konta. A fine partita, la padrona di casa lascia con grande fretta il manto erboso del centrale, come se si vergognasse della prova offerta dove per lei conta di più, vale a dire di fronte ai pretenziosi tifosi inglesi nella cattedrale del tennis. La britannica dilapida un vantaggio di 3-0 e 4-1 perdendo progressivamente il dritto e la fiducia nei propri mezzi.

Barbora Strycova impone le sue doti da doppista, il serve and volley e una pregevole manualità a rete, ma si limita in sostanza a scartare i regali della Konta: dopo 54 minuti il tie-break è la giusta conclusione del primo parziale e, avanti 5-4, la numero 18 del mondo s’irrigidisce, pietrificata dall’emozione.

Da quel 5-4 al tie-break, Strycova infila 15 punti a 4 ritrovandosi con un set in cascina e sopra 3-0 nel secondo. La ceca, semplicemente più sciolta e ordinata, continua a proporre una palla bassa sul dritto della Konta, venendo ripagata da errori gratuiti in serie della semifinalista dell’edizione 2017: 22 nel primo set, 33 in totale contro i 9 dell’esperta tennista di Plzen.

Barbora Strycova, dopo le cinque semifinali raggiunte in carriera in doppio negli Slam, approda così in un territorio mai esplorato prima in singolare: il 7-6(5) 6-1 finale, in un'ora e 36 minuti, vale un altro giro sul centrale contro una certa Serena Williams, vincitrice dei tre precedenti. Nella peggiore delle ipotesi, sarebbe un degno commiato in quella che potrebbe essere la sua stagione d'addio.